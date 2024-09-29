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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Динамо Дрезден - Алемания
Динамо Дрезден - Алемания: обзор матча 29 сентября 2024
Динамо Дрезден
29.09.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Третья Лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Алемания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Дрезден - Алемания
Желтая карточка
C. Daferner
90'
+6
86'
Желтая карточка
C. Benschop
77'
Замена
J. Schwermann
️️️️
Д. Гаудино
73'
Замена
L. Putaro
️️️️
S. Strujić
Замена
L. Boeder
️️️️
V. Sapina
70'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
R. Meißner
57'
Замена
C. Daferner
️️️️
S. Kutschke
57'
Замена
J. Sterner
️️️️
N. Hauptmann
57'
54'
Желтая карточка
S. Strujić
Желтая карточка
L. Bünning
52'
Желтая карточка
S. Kutschke
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
23
Lars Bünning
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
30
Stefan Kutschke
ЦП
10
Jakob Lemmer
ЦП
41
V. Sapina
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
8
Tony Menzel
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
35
Charlison Benschop
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
19
Florian Heister
ЦФ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Динамо Дрезден
28
Sascha Risch
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
26
J. H. Marx
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
30
Nils Winter
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
6
Frederic Baum
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
47
Айман Аурир
АП
22
Thilo Topken
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
3-2-5
1
15
23
16
Хайзе
30
10
27
11
8
8
41
2-2-5
23
Берднер
4
15
23
10
Гаудино
5
7
25
19
8
41
29
29
41
11
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
11
27
32
32
27
30
33
33
30
10
Гаудино
17
17
10
Гаудино
5
20
20
5
Остались в запасе
Динамо Дрезден
Алемания
28
Sascha Risch
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
26
J. H. Marx
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
1
Марсель Йохнен
ВР
30
Nils Winter
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
6
Frederic Baum
ЦП
47
Айман Аурир
АП
22
Thilo Topken
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Остались в запасе
28
Sascha Risch
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
26
J. H. Marx
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Йохнен
ВР
30
Nils Winter
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
6
Frederic Baum
ЦП
47
Айман Аурир
АП
22
Thilo Topken
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Статистика матча Динамо Дрезден - Алемания
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Ассад Нухум
Стадион:
Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
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2022.05.25 22:56
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