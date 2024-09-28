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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Веен - Оснабрюк
Веен - Оснабрюк: обзор матча 28 сентября 2024
Веен
28.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Оснабрюк
82'
Т. Гоппел
34'
B. Simakala
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Оснабрюк
Замена
Ф. Хюбнер
️️️️
Т. Гоппел
90'
+1
Замена
Д. Фешнер
️️️️
T. Gozusirin
90'
Желтая карточка
Н. Аграфиотис
88'
84'
Замена
Б. Айдини
️️️️
Э. Энгельхардт
84'
Замена
Р. Теше
️️️️
L. Kehl
ГОЛ! 1:1!
Т. Гоппел
82'
Замена
Р. Йохансон
️️️️
F. Greilinger
82'
80'
Вторая желтая
Л. Семич
74'
Замена
Н. Виманн
️️️️
T. Beermann
61'
Замена
J. Wulff
️️️️
Й. Звартс
59'
Желтая карточка
Л. Семич
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
I. Franjić
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
B. Simakala
Пас отдал
Э. Энгельхардт
Желтая карточка
Ф. Кайя
18'
16'
Желтая карточка
M. Gyamfi
3'
Желтая карточка
B. Simakala
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
7
Ivan Franjić
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
3
Bastien Conus
ЦЗ
17
Лион Семич
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
22
Lars Kehl
ЦП
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
33
Timo Beermann
ЦФ
10
Йоэл Звартс
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Веен
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
7
Amin Farouk
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
3-1-2-1-4
17
Карстенс
33
Лукенедер
9
Гоппел
14
Киомурцоглу
11
7
25
Бацнер
16
14
Кайя
16
4
3-1-2-4
26
17
Семич
3
4
26
Гнаасе
22
22
7
10
Звартс
33
18
Энгельхардт
9
Гоппел
19
Хюбнер
19
Хюбнер
9
Гоппел
11
6
Фешнер
6
Фешнер
11
16
20
Йохансон
20
Йохансон
16
7
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
7
33
25
Виманн
25
Виманн
33
18
Энгельхардт
7
Айдини
7
Айдини
18
Энгельхардт
22
8
Теше
8
Теше
22
10
Звартс
10
10
10
Звартс
Остались в запасе
Веен
Оснабрюк
15
Justin Janitzek
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
7
Kevin Wiethaup
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
15
Justin Janitzek
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Остались в запасе
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
7
Kevin Wiethaup
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Веен - Оснабрюк
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Альт
(Хойсвайлер)
Стадион:
Брита-Арена
Новости команд
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Веен
Оснабрюк
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