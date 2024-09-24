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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Оснабрюк - Энерги
Оснабрюк - Энерги: обзор матча 24 сентября 2024
Оснабрюк
24.09.2024, вторник, 20:00
Германия. Третья Лига, 7 тур
2 : 5
Завершен
Энерги
23'
B. Simakala
68'
Э. Энгельхардт
17'
T. Thiele
71'
M. Pronichev
81'
T. Thiele
90'
P. Halbauer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Энерги
90'
ГОЛ! 2:4!
P. Halbauer
85'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Y. Möker
81'
ГОЛ! 2:3!
T. Thiele
Пас отдал
D. Pelivan
Замена
M. Gyamfi
️️️️
B. Conus
75'
Замена
Л. Семич
️️️️
N. Niehoff
73'
71'
ГОЛ! 2:2!
M. Pronichev
ГОЛ! 2:1!
Э. Энгельхардт
68'
Замена
J. Wulff
️️️️
B. Simakala
63'
59'
Замена
M. Pronichev
️️️️
T. Cigerci
53'
Желтая карточка
T. Cigerci
Желтая карточка
B. Simakala
50'
Желтая карточка
Й. Звартс
49'
Желтая карточка
Д. Гнаасе
40'
Желтая карточка
B. Conus
29'
ГОЛ! 1:1!
B. Simakala
Пас отдал
Д. Гнаасе
23'
17'
ГОЛ! 0:1!
T. Thiele
Пас отдал
T. Hasse
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
3
Bastien Conus
ЦЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
22
Lars Kehl
ЦП
10
Йоэл Звартс
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
33
Timo Beermann
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
20
Axel Borgmann
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
5
Dominik Pelivan
ЦП
21
Yannik Möker
ЦП
7
Timmy Thiele
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
17
Лион Семич
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
3-1-1-5
26
4
25
Виманн
3
26
Гнаасе
22
29
7
18
Энгельхардт
33
10
Звартс
2-3-5
40
19
20
14
5
21
7
28
Копадо
35
10
27
3
4
4
3
29
17
Семич
17
Семич
29
7
10
10
7
21
6
Хофманн
6
Хофманн
21
10
42
42
10
Остались в запасе
Оснабрюк
Энерги
30
Lukas Jonsson
ВР
7
Башким Айдини
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
36
Janis Juckel
ЦП
4
Tim Campulka
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Остались в запасе
30
Lukas Jonsson
ВР
7
Башким Айдини
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
36
Janis Juckel
ЦП
4
Tim Campulka
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Статистика матча Оснабрюк - Энерги
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Фабьенн Михел
Стадион:
Стадион ан дер Бремер Брюке
Новости команд
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Оснабрюк
Энерги
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2015.08.11 18:00
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2
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2018.05.29 01:14
1
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