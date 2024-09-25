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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ферль - Динамо Дрезден
Ферль - Динамо Дрезден: обзор матча 25 сентября 2024
Ферль
25.09.2024, среда, 20:00
Германия. Третья Лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Динамо Дрезден
13'
R. Meißner
45+2'
C. Daferner
62'
C. Daferner (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ферль - Динамо Дрезден
84'
Замена
L. Boeder
️️️️
Ф. Хайзе
84'
Замена
J. Lemmer
️️️️
N. Hauptmann
Замена
N. Kijewski
️️️️
M. Stöcker
78'
73'
Замена
S. Kutschke
️️️️
C. Daferner
Замена
Ю. Старк
️️️️
B. Taz
70'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
C. Daferner
Замена
C. Onuoha
️️️️
T. Gayret
62'
Замена
D. Steczyk
️️️️
Й. Арвейлер
62'
59'
Замена
J. Sterner
️️️️
V. Sapina
59'
Замена
T. Menzel
️️️️
О. Батиста Майер
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
C. Daferner
Пас отдал
R. Meißner
28'
Желтая карточка
A. Casar
13'
ГОЛ! 0:1!
R. Meißner
Пас отдал
О. Батиста Майер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
13
Тим Келер
ЦЗ
3
Фабио Грубер
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
16
Marcel Benger
ЦП
10
Berkan Taz
ЦП
30
Timur Gayret
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
23
Lars Bünning
ЦЗ
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
11
Robin Meißner
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
4
Daniel Mikić
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
17
Юлиан Старк
ЦП
11
D. Steczyk
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
Динамо Дрезден
29
Lukas Boeder
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
30
Stefan Kutschke
ЦП
10
Jakob Lemmer
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
8
Tony Menzel
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
3-3-4
1
Шульце
13
Келер
3
Грубер
24
16
10
30
9
Арвейлер
6
17
31
3-1-5
1
23
15
16
Хайзе
7
Батиста Майер
8
33
41
27
26
10
17
Старк
17
Старк
10
9
Арвейлер
11
11
9
Арвейлер
24
19
19
24
30
70
70
30
16
Хайзе
29
29
16
Хайзе
33
30
30
33
27
10
10
27
7
Батиста Майер
8
8
7
Батиста Майер
41
32
32
41
Остались в запасе
Ферль
Динамо Дрезден
32
Fabian Pekruhl
ВР
4
Daniel Mikić
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
14
Paul Lehmann
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
4
Daniel Mikić
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Остались в запасе
14
Paul Lehmann
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Главный тренер
Петер Немет
Статистика матча Ферль - Динамо Дрезден
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Max Burda, Germany
Стадион:
Спортклуб Арена
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