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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Энерги - Штутгарт II
Энерги - Штутгарт II: обзор матча 21 сентября 2024
Энерги
21.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Штутгарт II
29'
T. Cigerci
45+3'
T. Cigerci
51'
M. Pronichev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Энерги - Штутгарт II
Желтая карточка
M. Pronichev
59'
ГОЛ! 3:0!
M. Pronichev
51'
46'
Замена
L. Meyer
️️️️
F. Schumann
46'
Замена
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
️️️️
B. Boakye
Замена
M. Pronichev
️️️️
P. Halbauer
46'
ГОЛ! 2:0!
T. Cigerci
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
T. Cigerci
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
5
Dominik Pelivan
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
28
Niko Bretschneider
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
7
Timmy Thiele
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
3
Frederik Schumann
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
8
Leonhard Munst
ЦП
18
Lukas Laupheimer
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
20
Axel Borgmann
ЦЗ
21
Yannik Möker
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
22
Jakov Šuver
ЦЗ
32
Tom Barth
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
10
Nicolás Sessa
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
1-3-5
40
19
14
5
36
10
20
7
35
27
3-4-1-2
41
Сеймен
3
22
29
18
5
3
8
17
Раймунд
27
9
Кастанарас
20
42
42
20
3
5
5
3
27
43
43
27
Остались в запасе
Энерги
Штутгарт II
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
20
Axel Borgmann
ЦЗ
21
Yannik Möker
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
1
Finn Bohmker
ВР
22
Jakov Šuver
ЦЗ
32
Tom Barth
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
10
Nicolás Sessa
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
20
Axel Borgmann
ЦЗ
21
Yannik Möker
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
22
Jakov Šuver
ЦЗ
32
Tom Barth
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
10
Nicolás Sessa
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Главный тренер
Маркус Фидлер
Статистика матча Энерги - Штутгарт II
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Cristian Ballweg, Germany
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
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Энерги
Штутгарт II
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
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