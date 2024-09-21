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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ингольштадт - Рот-Вайсс
Ингольштадт - Рот-Вайсс: обзор матча 21 сентября 2024
Ингольштадт
21.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Рот-Вайсс
39'
S. Lorenz
15'
Т. Мюзель
59'
A. Arslan (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингольштадт - Рот-Вайсс
59'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
A. Arslan
47'
Желтая карточка
J. Kaparos
ГОЛ! 1:1!
S. Lorenz
Пас отдал
R. Malone
39'
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюзель
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
16
Ryan Malone
ЦЗ
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
24
Marcel Costly
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
25
Деннис Борковски
ЦФ
Рот-Вайсс
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
14
Lucas Brumme
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
1
Jakob Golz
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
8
J. Kaparos
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
43
Felix Keidel
ЦП
30
Ognjen Drakulic
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
37
P. Testroet
ЦФ
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
33
Tobias Kraulich
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
2-1-5
33
Функ
16
18
17
Безушков
34
25
Борковски
25
11
Диттген
29
4-1-1-5
2
Эйтшбергер
23
14
4
Шульц
7
26
Мюзель
1
8
22
70
25
Винцгеймер
Остались в запасе
Ингольштадт
Рот-Вайсс
1
Simon Simoni
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
43
Felix Keidel
ЦП
30
Ognjen Drakulic
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
37
P. Testroet
ЦФ
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
33
Tobias Kraulich
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
43
Felix Keidel
ЦП
30
Ognjen Drakulic
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
37
P. Testroet
ЦФ
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
33
Tobias Kraulich
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Ингольштадт - Рот-Вайсс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Фабьенн Михел
Стадион:
Audi Sportpark, Ingolstadt
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Ингольштадт
Рот-Вайсс
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