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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганза - Вальдхоф Мангейм
Ганза - Вальдхоф Мангейм: обзор матча 14 сентября 2024
Ганза
14.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Вальдхоф Мангейм
86'
Д. Россбах
64'
Т. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Вальдхоф Мангейм
Желтая карточка
M. Schuster
90'
+2
Желтая карточка
Д. Россбах
89'
86'
Желтая карточка
Х. Матрисиани
ГОЛ! 1:1!
Д. Россбах
Пас отдал
M. Schuster
86'
Желтая карточка
N. Neidhart
84'
82'
Замена
T. Sechelmann
️️️️
Ю. Рикман
Замена
️️️️
С. Хауген
75'
Замена
️️️️
А. Гюрлеен
75'
Замена
️️️️
А. Россипал
70'
Замена
T. Krohn
️️️️
N. Fröling
70'
64'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бойд
Пас отдал
Н. Шипноски
62'
Замена
️️️️
Ф. Локемпер
62'
Замена
К. Аразе
️️️️
S. Abifade
62'
Замена
️️️️
Р. Бенателли
Замена
️️️️
А. Лебе
59'
32'
Желтая карточка
Р. Бенателли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
23
Franz Pfanne
ЦЗ
24
Дарио Гебур
ЦЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
5
Marco Schuster
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
16
Nils Fröling
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
21
Юлиан Рикман
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
18
M. Kobylanski
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
13
Omer Hanin
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Ганза
30
Max Hagemoser
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
99
Альбин Бериша
ЦФ
44
Tim Krohn
ЦФ
Вальдхоф Мангейм
4
Tim Sechelmann
ЦЗ
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
3-2-2-2-4
32
Уфофф
24
Гебур
15
Гюрлеен
4
Россбах
19
Россипал
19
Мейдр
5
6
10
Шумахер
10
Лебе
16
7
20
9
Хауген
3-1-3-1-5
24
Клюнтер
2
41
Матрисиани
29
Файн
21
Рикман
11
Бенателли
17
7
Шипноски
13
Бойд
13
21
8
7
16
44
44
16
21
Рикман
4
4
21
Рикман
17
36
Аразе
36
Аразе
17
Остались в запасе
Ганза
Вальдхоф Мангейм
30
Max Hagemoser
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Остались в запасе
30
Max Hagemoser
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Остались в запасе
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Бернхард Трарес
Статистика матча Ганза - Вальдхоф Мангейм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Информация о матче
Главный судья:
Ассад Нухум
Стадион:
Остзеештадион
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Ганза
Вальдхоф Мангейм
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
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Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
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