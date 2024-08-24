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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Энерги - Алемания
Энерги - Алемания: обзор матча 24 августа 2024
Энерги
24.08.2024, суббота, 17:30
Германия. Третья Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Алемания
19'
H. Rorig
90+8'
A. Borgmann
52'
A. Heinz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Энерги - Алемания
ГОЛ! 2:1!
A. Borgmann
90'
+8
Желтая карточка
A. Borgmann
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
М. Йохнен
79'
Замена
T. Topken
️️️️
S. Strujić
69'
Желтая карточка
Я. Румпф
66'
Замена
S. Marquet
️️️️
K. Goden
Замена
M. Pronichev
️️️️
Y. Möker
60'
52'
ГОЛ! 1:1!
A. Heinz
Желтая карточка
M. Krauss
24'
ГОЛ! 1:0!
H. Rorig
Пас отдал
Y. Möker
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
5
Dominik Pelivan
ЦП
21
Yannik Möker
ЦП
20
Phil Halbauer
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
7
Timmy Thiele
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
11
Kevin Goden
ЦЗ
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
4
Felix Meyer
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
7
Lukas Scepanik
ЦФ
21
Anton Heinz
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
9
Romarjo Hajrulla
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
19
Florian Heister
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
3
Jabez Makanda
ЦФ
7
Sascha Marquet
ЦФ
1-2-5
40
19
5
21
28
7
10
35
27
3-2-1-4
1
Йохнен
13
Румпф
4
30
11
15
23
8
5
21
7
21
42
42
21
5
22
22
5
11
7
7
11
Остались в запасе
Энерги
Алемания
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
9
Romarjo Hajrulla
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
19
Florian Heister
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
3
Jabez Makanda
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
9
Romarjo Hajrulla
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
19
Florian Heister
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
3
Jabez Makanda
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Статистика матча Энерги - Алемания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Luca Jurgensen, Germany
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
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«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
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