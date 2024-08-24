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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Саарбрюккен - Ингольштадт
Саарбрюккен - Ингольштадт: обзор матча 24 августа 2024
Саарбрюккен
24.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Ингольштадт
26'
К. Брюнкер
45'
Т. Цивейя
11'
С. Греннинг
19'
M. Costly
84'
L. Frode
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саарбрюккен - Ингольштадт
Желтая карточка
S. Stehle
90'
+8
Желтая карточка
М. Зейтц
90'
+4
Замена
K. Rabihic
️️️️
П. Сонтхаймер
85'
84'
ГОЛ! 2:3!
L. Frode
Пас отдал
F. Keidel
79'
Замена
P. Testroet
️️️️
С. Греннинг
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Брюнкер
72'
69'
Замена
M. Cvjetinović
️️️️
R. Malone
69'
Замена
F. Keidel
️️️️
M. Plath
Замена
P. Fahrner
️️️️
C. Rizzuto
61'
Желтая карточка
C. Rizzuto
53'
46'
Замена
М. Диттген
️️️️
B. Kanuric
ГОЛ! 2:2!
Т. Цивейя
45'
36'
Желтая карточка
Д. Борковски
ГОЛ! 1:2!
К. Брюнкер
Пас отдал
S. Stehle
26'
19'
ГОЛ! 0:2!
M. Costly
Пас отдал
С. Греннинг
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Греннинг
Пас отдал
R. Malone
Желтая карточка
Т. Цивейя
9'
6'
Желтая карточка
B. Kanuric
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Мануэль Зейтц
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
25
Amine Naifi
ЦП
9
Simon Stehle
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
14
Max Plath
ЦЗ
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
16
Ryan Malone
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
24
Marcel Costly
ЦФ
25
Деннис Борковски
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
Саарбрюккен
4
Dominik Becker
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
31
Richard Neudecker
ЦП
7
Chafik Gourichy
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
39
Patrick Schmidt
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
30
Moritz Seiffert
ЦЗ
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
43
Felix Keidel
ЦП
37
P. Testroet
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
4-1-3-2
13
Менцель
33
Шумахер
4
Сонненберг
18
8
Зейтц
6
Сонтхаймер
7
23
Цивейя
25
9
Брюнкер
9
3-1-5
33
Функ
14
18
16
8
25
Борковски
32
29
34
17
Греннинг
7
42
42
7
9
Брюнкер
39
39
9
Брюнкер
6
Сонтхаймер
10
10
6
Сонтхаймер
16
21
21
16
14
43
43
14
17
Греннинг
37
37
17
Греннинг
8
11
Диттген
11
Диттген
8
Остались в запасе
Саарбрюккен
Ингольштадт
4
Dominik Becker
ЦЗ
31
Richard Neudecker
ЦП
7
Chafik Gourichy
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
1
Simon Simoni
ВР
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
30
Moritz Seiffert
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Tim Heike
ЦФ
Остались в запасе
4
Dominik Becker
ЦЗ
31
Richard Neudecker
ЦП
7
Chafik Gourichy
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
30
Moritz Seiffert
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Tim Heike
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Статистика матча Саарбрюккен - Ингольштадт
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Людвигспаркштадион
Новости команд
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Саарбрюккен
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