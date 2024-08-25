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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Штутгарт II - Веен
Штутгарт II - Веен: обзор матча 25 августа 2024
Штутгарт II
25.08.2024, воскресенье, 20:30
Германия. Третья Лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Веен
18'
Ф. Карстенс (АГ)
23'
Т. Кастанарас
41'
I. Franjić
59'
M. Herwerth (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт II - Веен
Желтая карточка
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
87'
Замена
D. Tritschler
️️️️
Т. Кастанарас
80'
Замена
L. Laupheimer
️️️️
T. Barth
79'
74'
Пенальти не реализован!
I. Franjić
69'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
T. Gozusirin
69'
Замена
Р. Йохансон
️️️️
Т. Гоппел
Замена
F. Schumann
️️️️
M. Herwerth
67'
Замена
C. Olivier
️️️️
L. Simnica
63'
59'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
M. Herwerth
Замена
A. Azevedo
️️️️
M. Cissé
46'
41'
ГОЛ! 2:1!
I. Franjić
ГОЛ! 2:0!
Т. Кастанарас
Пас отдал
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
23'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Карстенс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
22
Leon Reichardt
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
32
Tom Barth
ЦЗ
37
Maximilian Herwerth
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
5
L. Simnica
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
6
Джино Фешнер
ОП
7
Ivan Franjić
ЦП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
28
Moritz Flotho
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
22
Jakov Šuver
ЦЗ
3
Frederik Schumann
ЦЗ
8
Leonhard Munst
ЦП
18
Lukas Laupheimer
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
42
Rinto Hanashiro
ЦП
25
David Tritschler
ЦФ
Веен
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
20
Риан Йохансон
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
3-3-1-3
41
Сеймен
29
32
37
29
8
ди Бенедетто
22
5
9
Кастанарас
27
43
3-1-2-1-4
9
Гоппел
33
Лукенедер
17
Карстенс
6
Фешнер
7
11
25
Бацнер
16
16
4
28
29
3
3
29
37
3
3
37
32
18
18
32
5
3
3
5
9
Кастанарас
25
25
9
Кастанарас
11
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
11
9
Гоппел
20
Йохансон
20
Йохансон
9
Гоппел
Остались в запасе
Штутгарт II
Веен
1
Finn Bohmker
ВР
22
Jakov Šuver
ЦЗ
8
Leonhard Munst
ЦП
42
Rinto Hanashiro
ЦП
Главный тренер
Маркус Фидлер
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
22
Jakov Šuver
ЦЗ
8
Leonhard Munst
ЦП
42
Rinto Hanashiro
ЦП
Остались в запасе
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Штутгарт II - Веен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Беренс
(Алжермиссен)
Стадион:
Гази-Штадион
Новости команд
Все
Штутгарт II
Веен
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2025.08.27 20:35
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2017.10.24 21:25
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