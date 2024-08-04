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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ингольштадт - Вальдхоф Мангейм
Ингольштадт - Вальдхоф Мангейм: обзор матча 04 августа 2024
Ингольштадт
04.08.2024, воскресенье, 20:30
Германия. Третья Лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Вальдхоф Мангейм
8'
F. Keidel
70'
С. Греннинг
72'
Ф. Локемпер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингольштадт - Вальдхоф Мангейм
74'
Вторая желтая
N. Hoffmann
72'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Локемпер
70'
Желтая карточка
Н. Шипноски
ГОЛ! 2:0!
С. Греннинг
Пас отдал
М. Диттген
70'
67'
Замена
Ф. Локемпер
️️️️
К. Аразе
67'
Замена
S. Voelcke
️️️️
M. Karbstein
Замена
М. Диттген
️️️️
P. Testroet
61'
Замена
С. Греннинг
️️️️
B. Kanuric
61'
59'
Замена
Н. Шипноски
️️️️
M. Kobylanski
58'
Желтая карточка
К. Аразе
56'
Желтая карточка
M. Thalhammer
46'
Замена
Р. Бенателли
️️️️
M. Seegert
Желтая карточка
D. Kopacz
39'
Замена
M. Plath
️️️️
F. Keidel
34'
15'
Пенальти не реализован!
M. Kobylanski
ГОЛ! 1:0!
F. Keidel
Пас отдал
M. Seiffert
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
30
Moritz Seiffert
ЦЗ
43
Felix Keidel
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
37
P. Testroet
ЦФ
25
Деннис Борковски
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
Вальдхоф Мангейм
44
Malte Karbstein
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
6
Niklas Hoffmann
ЦП
21
Marcel Seegert
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
13
Omer Hanin
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
16
Ryan Malone
ЦЗ
14
Max Plath
ЦЗ
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
48
Bryang Kayo
ЦП
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
22
Janne Sietan
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
21
Юлиан Рикман
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
3-2-5
33
Функ
20
21
30
43
8
25
Борковски
32
29
34
37
2-1-1-5
24
Клюнтер
44
29
Файн
6
7
13
36
Аразе
18
8
43
14
14
43
37
11
Диттген
11
Диттген
37
8
17
Греннинг
17
Греннинг
8
44
2
2
44
21
11
Бенателли
11
Бенателли
21
18
7
Шипноски
7
Шипноски
18
36
Аразе
9
Локемпер
9
Локемпер
36
Аразе
Остались в запасе
Ингольштадт
Вальдхоф Мангейм
1
Simon Simoni
ВР
16
Ryan Malone
ЦЗ
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
48
Bryang Kayo
ЦП
25
Tim Heike
ЦФ
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
22
Janne Sietan
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
21
Юлиан Рикман
ЦП
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
16
Ryan Malone
ЦЗ
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
48
Bryang Kayo
ЦП
25
Tim Heike
ЦФ
Остались в запасе
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
22
Janne Sietan
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
21
Юлиан Рикман
ЦП
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Статистика матча Ингольштадт - Вальдхоф Мангейм
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Веллер
(Оснабрюк)
Стадион:
Audi Sportpark, Ingolstadt
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Ингольштадт
Вальдхоф Мангейм
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