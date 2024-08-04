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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Виктория - Динамо Дрезден
Виктория - Динамо Дрезден: обзор матча 04 августа 2024
Виктория
04.08.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Третья Лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Дрезден
82'
S. Güler
47'
C. Daferner (П)
78'
S. Kutschke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Динамо Дрезден
Замена
M. El Mala
️️️️
S. Handle
83'
83'
Замена
L. Bünning
️️️️
T. Menzel
ГОЛ! 1:2!
S. Güler
Пас отдал
N. May
82'
78'
ГОЛ! 0:2!
S. Kutschke
Пас отдал
T. Menzel
Замена
K. Schulz
️️️️
C. Greger
72'
67'
Замена
J. Oehmichen
️️️️
N. Hauptmann
67'
Замена
S. Kutschke
️️️️
C. Daferner
Замена
B. Henning
️️️️
Э. Лофоломо
62'
Замена
S. Güler
️️️️
С. Эль-Мала
62'
Желтая карточка
Дуду
47'
47'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
C. Daferner
Желтая карточка
С. Эль-Мала
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Дуду
ВР
6
Энрике Лофоломо
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
15
Christoph Greger
ЦЗ
2
Lars Dietz
ЦЗ
5
Niklas May
ЦП
7
Simon Handle
ЦП
8
Florian Engelhardt
ЦП
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
29
Lukas Boeder
ЦЗ
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
10
Jakob Lemmer
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
8
Aljaž Casar
ЦФ
8
Tony Menzel
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
19
Malek El Mala
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
11
Luca de Meester
ЦФ
Динамо Дрезден
23
Lars Bünning
ЦЗ
14
David Kubatta
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
25
Jonas Oehmichen
ЦП
30
Stefan Kutschke
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
4-3-3
13
Дуду
6
Лофоломо
15
2
55
Лопеш Кабрал
5
7
8
10
Эль-Мала
10
9
3-2-5
1
29
15
16
Хайзе
10
7
Батиста Майер
8
11
33
27
8
15
2
2
15
10
Эль-Мала
22
22
10
Эль-Мала
7
19
19
7
6
Лофоломо
6
6
6
Лофоломо
8
23
23
8
27
25
25
27
33
30
30
33
Остались в запасе
Виктория
Динамо Дрезден
24
Kevin Rauhut
ВР
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
11
Luca de Meester
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
14
David Kubatta
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Остались в запасе
24
Kevin Rauhut
ВР
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
11
Luca de Meester
ЦФ
Остались в запасе
14
David Kubatta
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Главный тренер
Петер Немет
Статистика матча Виктория - Динамо Дрезден
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
- : -
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Спортпарк Хехенберг
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