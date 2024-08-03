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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ферль - Веен
Ферль - Веен: обзор матча 03 августа 2024
Ферль
03.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Веен
29'
M. Benger
53'
B. Taz
86'
L. Lokotsch (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ферль - Веен
86'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
L. Lokotsch
86'
Замена
B. Jacobsen
️️️️
Д. Фешнер
Замена
D. Mikić
️️️️
F. Otto
78'
Замена
C. Onuoha
️️️️
D. Steczyk
78'
76'
Замена
A. Farouk
️️️️
T. Gozusirin
75'
Желтая карточка
Ф. Карстенс
Замена
P. Kammerbauer
️️️️
B. Taz
65'
ГОЛ! 2:0!
B. Taz
53'
40'
Желтая карточка
T. Gozusirin
37'
Желтая карточка
F. Greilinger
ГОЛ! 1:0!
M. Benger
Пас отдал
B. Taz
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
28
Max Scholze
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
3
Фабио Грубер
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
16
Marcel Benger
ЦП
10
Berkan Taz
ЦП
17
Yari Otto
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Веен
15
Justin Janitzek
ЦЗ
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
6
Джино Фешнер
ОП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
7
Ivan Franjić
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
28
Moritz Flotho
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
4
Daniel Mikić
ЦЗ
21
Tobias Knost
ЦЗ
13
Тим Келер
ЦЗ
6
Lukas Demming
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
17
Eduard Probst
ЦФ
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
Веен
33
Marius Wegmann
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
7
Amin Farouk
ЦП
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
4-2-4
1
Шульце
28
3
Грубер
24
20
16
10
17
11
13
6
3-1-2-1-4
9
Гоппел
17
Карстенс
15
6
Фешнер
11
7
25
Бацнер
16
4
16
28
20
4
4
20
10
31
31
10
11
70
70
11
6
Фешнер
15
15
6
Фешнер
11
7
7
11
Остались в запасе
Ферль
Веен
32
Fabian Pekruhl
ВР
21
Tobias Knost
ЦЗ
13
Тим Келер
ЦЗ
6
Lukas Demming
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
17
Eduard Probst
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
33
Marius Wegmann
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
21
Tobias Knost
ЦЗ
13
Тим Келер
ЦЗ
6
Lukas Demming
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
17
Eduard Probst
ЦФ
Остались в запасе
33
Marius Wegmann
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Ферль - Веен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Luca Jurgensen, Germany
Стадион:
Спортклуб Арена
Новости команд
Все
Ферль
Веен
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