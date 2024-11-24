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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Дьошдьер
Ференцварош - Дьошдьер: обзор матча 24 ноября 2024
Ференцварош
24.11.2024, воскресенье, 17:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
3 : 3
Завершен
Дьошдьер
42'
Б. Варга
68'
Ф. Ромменс
70'
М. Абу Фани
7'
Э. Аколатсе
41'
Á. Bényei
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Дьошдьер
90'
+4
Желтая карточка
Б. Чорбаджийски
89'
Желтая карточка
Э. Аколатсе
86'
Желтая карточка
G. Holdampf
Желтая карточка
М. Абу Фани
83'
81'
Замена
F.
️️️️
Á. Bényei
81'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
B. Bárdos
Замена
Х. Майга
️️️️
Т. Кеинде
76'
72'
Замена
M. Lund
️️️️
B. Edomwonyi
72'
Замена
В. Климович
️️️️
A. Vallejo
Желтая карточка
Б. Варга
71'
ГОЛ! 3:2!
М. Абу Фани
Пас отдал
А. Траоре
70'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Ромменс
Пас отдал
Т. Кеинде
68'
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Закариассен
67'
Замена
М. Салданья
️️️️
Ж. Грубер
46'
Замена
И. Сиссе
️️️️
Э. Ботка
46'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Л. Пашка
46'
Желтая карточка
Э. Ботка
44'
ГОЛ! 1:2!
Б. Варга
Пас отдал
М. Абу Фани
42'
41'
ГОЛ! 0:2!
Á. Bényei
23'
Желтая карточка
B. Edomwonyi
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Аколатсе
Пас отдал
B. Edomwonyi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
25
Gergő Holdampf
(К)
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
29
Дьердь Шекси
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
70
Isaac Pappoe
ЦП
20
Матеус Салданья
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Дьошдьер
44
Branislav Danilović
ВР
76
Barnabás Németh
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
68
Зетены Варга
ПВ
4
M. Lund
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
67
Sáreczki Szabolcs
ЦФ
3-3-2-2
90
Дибус
6
Пашка
3
Гартенманн
21
Ботка
16
Закариассен
15
Абу Фани
25
Макрецкис
24
Кеинде
88
Ромменс
19
Варга
30
Грубер
3-2-2-3
12
6
3
Чорбаджийски
7
Аколатсе
6
Саничанин
3
25
20
96
34
50
6
Пашка
2
Рамирес
2
Рамирес
6
Пашка
21
Ботка
26
Сиссе
26
Сиссе
21
Ботка
24
Кеинде
80
Майга
80
Майга
24
Кеинде
30
Грубер
20
Салданья
20
Салданья
30
Грубер
16
Закариассен
14
Траоре
14
Траоре
16
Закариассен
34
4
4
34
50
17
Климович
17
Климович
50
20
37
37
20
6
77
Раконьяц
77
Раконьяц
6
Остались в запасе
Ференцварош
Дьошдьер
1
Адам Варга
ВР
29
Дьердь Шекси
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
70
Isaac Pappoe
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
44
Branislav Danilović
ВР
76
Barnabás Németh
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
68
Зетены Варга
ПВ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
67
Sáreczki Szabolcs
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
29
Дьердь Шекси
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
70
Isaac Pappoe
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Остались в запасе
44
Branislav Danilović
ВР
76
Barnabás Németh
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
68
Зетены Варга
ПВ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
67
Sáreczki Szabolcs
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Ференцварош - Дьошдьер
3
4
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
15
Офсайды
1
0
Количество передач
552
159
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
57
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
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