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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Ньиредьхаза
Академия Пушкаша - Ньиредьхаза: обзор матча 11 августа 2024
Академия Пушкаша
11.08.2024, воскресенье, 21:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
3 : 1
Завершен
Ньиредьхаза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Академия Пушкаша - Ньиредьхаза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Ньиредьхаза
- : -
05.12.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
3 : 2
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Ньиредьхаза
1 : 1
08.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
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Ньиредьхаза
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2025.07.23 10:20
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2025.02.12 12:03
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«Рубин» сообщил о трансфере Фамейе в Европу
2025.01.31 21:40
«Краснодар» продал Арутюняна венгерскому клубу
2025.01.25 09:54
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«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
2023.03.13 09:09
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