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РПЛ 2026/2027
Уралан - Динамо
Уралан - Динамо: обзор матча 25 сентября 1999
Уралан
25.09.1999, суббота, 00:00
Чемпионат России, 25 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
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Статистика матча Уралан - Динамо
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Матчи команд
Уралан
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
6 : 0
01.11.2003
Уралан
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уралан
1 : 0
25.10.2003
Черноморец
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Сатурн
2 : 1
18.10.2003
Уралан
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Уралан
3 : 1
05.10.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
1 : 1
29.09.2003
Уралан
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
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