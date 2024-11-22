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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Ред Стар
По - Ред Стар: обзор матча 22 ноября 2024
По
22.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 14 тур
4 : 1
Завершен
Ред Стар
11'
П. Мбуп
77'
П. Мбуп
79'
У. Нгом
90+6'
К. Диавара (П)
14'
J. Eickmayer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Ред Стар
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. Диавара
90'
+6
86'
Замена
A. El Hriti
️️️️
R. Hachem
85'
Желтая карточка
A. Badji
Замена
J. Ruiz
️️️️
K. Boutaïb
84'
Замена
K. Gasnier
️️️️
А. Бобишон
84'
81'
Замена
K. Cisse
️️️️
М. Ифнауи
ГОЛ! 3:1!
У. Нгом
Пас отдал
А. Бобишон
79'
ГОЛ! 2:1!
П. Мбуп
Пас отдал
А. Бобишон
77'
72'
Замена
J. Dembi
️️️️
J. Eickmayer
72'
Замена
S. Renel
️️️️
Я. Мбок
Замена
Ж. Обьянг
️️️️
J. Gaspar
68'
Замена
К. Диавара
️️️️
Т. Арконт
68'
Желтая карточка
Т. Куду
63'
Замена
У. Нгом
️️️️
S. Beusnard
16'
14'
ГОЛ! 1:1!
J. Eickmayer
ГОЛ! 1:0!
П. Мбуп
Пас отдал
А. Милль
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
(К)
ВР
19
Усман Канте
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
7
Теренс Куду
ПЗ
21
Steeve Beusnard
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
9
Пате Мбуп
ЦФ
17
Антуан Милль
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Ред Стар
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
28
Loic Kouagba
(К)
ЦЗ
2
Blondon Meyapya Fongain
ЦЗ
26
Ryad Hachem
ЦП
17
Joachim Eickmayer
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Мерван Ифнауи
ЦФ
7
Damien Durand
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
По
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
7
Кандет Диавара
ЛВ
79
Умар Нгом
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
90
Kylian Gasnier
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Ред Стар
30
Пепе Боне
ВР
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
26
Jose Dembi
ЦП
17
Samuel Renel
ЦП
11
K. Cisse
ЦФ
17
Ivann Botella
ЦФ
4-2-1-3
21
Камара
19
Канте
20
12
7
Куду
21
14
Бобишон
7
Арконт
10
17
Милль
9
Мбуп
4-3-4
5
28
2
20
26
17
80
Мбок
25
7
10
Ифнауи
1
12
4
Обьянг
4
Обьянг
12
10
5
5
10
21
79
Нгом
79
Нгом
21
14
Бобишон
90
90
14
Бобишон
7
Арконт
7
Диавара
7
Диавара
7
Арконт
26
93
93
26
17
26
26
17
80
Мбок
17
17
80
Мбок
10
Ифнауи
11
11
10
Ифнауи
Остались в запасе
По
Ред Стар
4
Xavier Kouassi
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
30
Пепе Боне
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
17
Ivann Botella
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Остались в запасе
4
Xavier Kouassi
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Остались в запасе
30
Пепе Боне
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
17
Ivann Botella
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Статистика матча По - Ред Стар
1
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
7
Офсайды
2
1
Количество передач
519
376
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Geoffrey Kubler,
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
Новости команд
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