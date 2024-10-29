Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Анси
Гренобль - Анси: обзор матча 29 октября 2024
Гренобль
29.10.2024, вторник, 22:30
Франция. Лига 2, 11 тур
0 : 0
Завершен
Анси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Анси
86'
Желтая карточка
F. Lajugie
Замена
A. Jabbari
️️️️
Ж. Олайтан
86'
82'
Замена
Ф. Н'Сакаля
️️️️
A. Larose
82'
Замена
К. Сиссе
️️️️
C. Billemaz
Замена
Г. Пакье
️️️️
Ш. Дело
75'
Замена
Н. Мбемба
️️️️
J. Benet
75'
68'
Желтая карточка
K. Djoco
Замена
A. Kerouedan
️️️️
М. Бангре
67'
63'
Замена
J. Tiendrebeogo
️️️️
А. Бермон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
(К)
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
6
Dante Rigo
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
27
Julien Kouadio
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
26
Антони Бермон
ЦП
28
Antoine Larose
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
11
Тревис Даго
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
11
Alan Kerouedan
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
42
Wael Debbiche
ЦЗ
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
23
Карим Сиссе
АП
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
3-2-1-2-3
23
Диоп
27
21
Чапчет
4
Диарра
29
Менди
18
Дело
6
11
Бангре
15
Олайтан
21
5
75
Жозеф
4-1-2-3
1
Эскале
41
2
6
27
5
Каши
24
Демонси
26
Бермон
11
Даго
22
28
18
Дело
29
Пакье
29
Пакье
18
Дело
11
Бангре
11
11
11
Бангре
21
26
Мбемба
26
Мбемба
21
15
Олайтан
99
99
15
Олайтан
28
21
Н'Сакаля
21
Н'Сакаля
28
26
Бермон
18
18
26
Бермон
22
23
Сиссе
23
Сиссе
22
Остались в запасе
Гренобль
Анси
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
22
Saikou Touray
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
16
Томас Калленс
ВР
42
Wael Debbiche
ЦЗ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
22
Saikou Touray
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
42
Wael Debbiche
ЦЗ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Гренобль - Анси
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
11
Офсайды
5
0
Количество передач
429
435
Сейвы
6
2
Точность передач %
66
72
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
Новости команд
Все
Гренобль
Анси
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»
2021.02.10 16:26
1
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+