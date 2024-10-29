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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Мартиг - Кан
Мартиг - Кан: обзор матча 29 октября 2024
Мартиг
29.10.2024, вторник, 22:30
Франция. Лига 2, 11 тур
0 : 3
Завершен
Кан
69'
А. Менди (П)
90+1'
А. Менди
90+5'
N. Lebreton
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мартиг - Кан
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
N. Lebreton
Пас отдал
B. Brahimi
Вторая желтая
С. Фалет
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
А. Менди
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Менди
84'
Желтая карточка
К. Кулибали
Замена
I. Zouaoui
️️️️
М. Сиби
82'
Замена
A. Ipiélé
️️️️
Н. Сайнтини
79'
Замена
Y. Hadjem
️️️️
О. Менди
78'
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
P. Ouotro
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Менди
Желтая карточка
С. Фалет
68'
63'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Т. Гомис
63'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
D. Bolumbu
63'
Замена
Q. Lecoeuche
️️️️
Г. Кьереме
50'
Желтая карточка
D. Bolumbu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мартиг
40
Jeremy Aymes
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Стив Сольве
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
5
Симон Фалет
(К)
ЦЗ
24
Leandro Morante
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
41
Mohamed Bamba
ЦП
44
Милан Робен
ЦП
29
Оукасс Менди
ЦФ
29
P. Ouotro
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Мартиг
40
Yan Marillat
ВР
21
Yanis Hadjem
ЦЗ
34
Luan Gautier
ЦП
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
10
Karim Tlilli
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
Кан
1
Антони Мандре
ВР
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
37
Léo Milliner
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
3-3-2-2
40
39
Сайнтини
5
Фалет
24
88
Амрауи
23
Сиби
3
Сольве
41
44
Робен
29
29
Менди
3-3-4
16
Клементия
3
29
Томас
77
27
Кьереме
20
61
4
10
19
Менди
27
Гомис
29
Менди
21
21
29
Менди
23
Сиби
8
8
23
Сиби
29
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
29
39
Сайнтини
27
27
39
Сайнтини
27
Гомис
17
Кулибали
17
Кулибали
27
Гомис
27
Кьереме
13
13
27
Кьереме
3
8
8
3
Остались в запасе
Мартиг
Кан
40
Yan Marillat
ВР
34
Luan Gautier
ЦП
10
Karim Tlilli
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
1
Антони Мандре
ВР
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
37
Léo Milliner
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
40
Yan Marillat
ВР
34
Luan Gautier
ЦП
10
Karim Tlilli
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
37
Léo Milliner
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Мартиг - Кан
1
1
3
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
12
Офсайды
2
1
Количество передач
333
449
Сейвы
3
1
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Мартиг
Франция. Лига 2, 34 тур
Лорьян
5 : 1
10.05.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 33 тур
Мартиг
1 : 1
02.05.2025
Париж
Франция. Лига 2, 32 тур
Генгам
2 : 1
25.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 31 тур
Кан
0 : 3
18.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 30 тур
Мартиг
1 : 4
11.04.2025
Метц
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Eddy Rosier, France
Стадион:
Stade Francis Turcan, Martigues
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