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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - По
Генгам - По: обзор матча 18 октября 2024
Генгам
18.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 9 тур
0 : 1
Завершен
По
58'
K. Boutaïb
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - По
90'
+1
Желтая карточка
Т. Куду
Желтая карточка
К. Сидибе
86'
82'
Замена
М. Шахири
️️️️
Т. Арконт
82'
Замена
Y. Njoh
️️️️
П. Мбуп
Замена
С. Гендуз
️️️️
H. Picard
75'
71'
Замена
К. Диавара
️️️️
K. Boutaïb
Замена
D. Ourega
️️️️
Л. Мароннье
71'
70'
Замена
Ж. Калулу
️️️️
К. Бото
69'
Замена
X. Kouassi
️️️️
S. Beusnard
Замена
A. Sagna
️️️️
R. Ghrieb
62'
Замена
Б. Лабе
️️️️
T. Luvambo
61'
58'
ГОЛ! 0:1!
K. Boutaïb
Пас отдал
Т. Куду
40'
Желтая карточка
А. Бобишон
Желтая карточка
Л. Мароннье
6'
1'
Желтая карточка
S. Beusnard
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
По
21
Бингуру Камара
(К)
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
7
Теренс Куду
ПЗ
21
Steeve Beusnard
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
9
Пате Мбуп
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
17
Антуан Милль
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
28
Dylan Ourega
ЦЗ
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
11
Amadou Sagna
ЦП
84
Rayan Touzghar
ЦП
19
Сабри Гендуз
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
По
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
7
Кандет Диавара
ЛВ
4
Xavier Kouassi
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
3-3-2-2
1
24
2
Мароннье
92
26
6
Сидибе
58
Сиссоко
4
22
43
Сиве
7
4-2-1-3
21
Камара
7
Куду
5
20
97
Бото
21
14
Бобишон
7
Арконт
17
Милль
10
9
Мбуп
2
Мароннье
28
28
2
Мароннье
7
11
11
7
22
19
Гендуз
19
Гендуз
22
92
96
Лабе
96
Лабе
92
97
Бото
17
Калулу
17
Калулу
97
Бото
21
4
4
21
7
Арконт
11
Шахири
11
Шахири
7
Арконт
10
7
Диавара
7
Диавара
10
9
Мбуп
7
7
9
Мбуп
Остались в запасе
Генгам
По
30
Бабакар Ниасс
ВР
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
84
Rayan Touzghar
ЦП
19
Усман Канте
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
84
Rayan Touzghar
ЦП
Остались в запасе
19
Усман Канте
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Генгам - По
2
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
13
Офсайды
1
2
Количество передач
587
328
Сейвы
5
4
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Eddy Rosier, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
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