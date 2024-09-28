Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Ред Стар - Париж
Ред Стар - Париж: обзор матча 28 сентября 2024
Ред Стар
28.09.2024, суббота, 15:00
Франция. Лига 2, 7 тур
1 : 3
Завершен
Париж
32'
Ф. Дукуре
20'
А. Камара
45+1'
Ж. Крассо (П)
57'
Ж. Крассо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ред Стар - Париж
Замена
A. El Hriti
️️️️
R. Hachem
87'
87'
Замена
O. Sissoko
️️️️
J. Gaudin
78'
Замена
A. Soumahoro
️️️️
А. Камара
78'
Замена
J. Lopez
️️️️
И. Кеббаль
Желтая карточка
B. Mendy
76'
69'
Замена
П. Амель
️️️️
A. Gory
69'
Замена
Н. Дико
️️️️
Ж. Крассо
Замена
K. Cisse
️️️️
J. Olaitan Ishola
68'
Замена
J. Eickmayer
️️️️
Я. Мбок
68'
Замена
S. Renel
️️️️
A. Fall
68'
Замена
H. Benali
️️️️
J. Dembi
60'
57'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Крассо
Пас отдал
A. Gory
53'
Желтая карточка
А. Камара
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Крассо
Желтая карточка
Q. Beunardeau
45'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дукуре
Пас отдал
М. Ифнауи
32'
26'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Желтая карточка
R. Hachem
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ред Стар
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
4
Bissenty Mendy
ЦЗ
28
Loic Kouagba
(К)
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
26
Jose Dembi
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
26
Ryad Hachem
ЦП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
9
Alioune Fall
ЦФ
7
Damien Durand
ЦФ
10
Мерван Ифнауи
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К)
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Ред Стар
30
Пепе Боне
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
17
Joachim Eickmayer
ЦП
17
Samuel Renel
ЦП
7
Hacene Benali
ЦФ
11
K. Cisse
ЦФ
Париж
1
Реми Риу
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
17
Мохамаду Канте
ЦП
18
Omar Sissoko
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
4-3-4
5
4
28
13
Дукуре
26
80
Мбок
26
1
10
Ифнауи
7
9
3-1-3-1-2
16
5
Мбоу
15
Колоджейчак
39
44
Дусе
22
20
Лопес
17
Камара
10
Кеббаль
11
11
Крассо
26
93
93
26
80
Мбок
17
17
80
Мбок
9
17
17
9
26
7
7
26
5
11
11
5
17
Камара
22
22
17
Камара
22
18
18
22
11
Крассо
12
Дико
12
Дико
11
Крассо
11
29
Амель
29
Амель
11
10
Кеббаль
20
20
10
Кеббаль
Остались в запасе
Ред Стар
Париж
30
Пепе Боне
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
1
Реми Риу
ВР
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
30
Пепе Боне
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Ред Стар - Париж
3
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
15
12
Офсайды
2
0
Количество передач
427
459
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Stade de Paris, Saint-Ouen
Новости команд
Все
Ред Стар
Париж
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова сыграет в стыках за место в Лиге 1 с первого раунда
11 мая
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Кубок Франции. «Лион» обыграл «Ред Стар» по пенальти и вышел в четвертьфинал
2021.04.08 23:09
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+