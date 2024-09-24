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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Генгам
Париж - Генгам: обзор матча 24 сентября 2024
Париж
24.09.2024, вторник, 21:30
Франция. Лига 2, 6 тур
2 : 0
Завершен
Генгам
10'
J. Lopez
75'
И. Кеббаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Генгам
Желтая карточка
M. Tourraine
90'
+5
84'
Желтая карточка
A. Hemia
83'
Замена
Л. Мароннье
️️️️
А. Сиссоко
Замена
Т. Оллила
️️️️
J. Gaudin
82'
Замена
A. Soumahoro
️️️️
М. Лопес
82'
78'
Замена
M. Riou
️️️️
D. Louiserre
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Кеббаль
75'
Замена
П. Амель
️️️️
Н. Дико
71'
Замена
A. Gory
️️️️
J. Lopez
60'
59'
Замена
R. Ghrieb
️️️️
H. Picard
59'
Замена
T. Luvambo
️️️️
К. Сидибе
50'
Желтая карточка
L. Vallier
46'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
A. Sagna
ГОЛ! 1:0!
J. Lopez
Пас отдал
J. Gaudin
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К)
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
17
Адама Камара
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
22
Hugo Picard
ЦП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
10
Amine Hemia
ЦФ
Париж
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
18
Omar Sissoko
ЦП
34
El Kit
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
3-1-3-1-2
16
39
15
Колоджейчак
5
Мбоу
44
Дусе
17
Камара
20
Лопес
22
10
Кеббаль
20
12
Дико
4-1-3-2
1
58
Сиссоко
18
Наир
24
7
6
Сидибе
22
4
11
10
96
Лабе
22
5
Оллила
5
Оллила
22
20
Лопес
22
22
20
Лопес
12
Дико
29
Амель
29
Амель
12
Дико
20
11
11
20
4
26
26
4
58
Сиссоко
2
Мароннье
2
Мароннье
58
Сиссоко
6
Сидибе
92
92
6
Сидибе
22
7
7
22
11
43
Сиве
43
Сиве
11
Остались в запасе
Париж
Генгам
1
Реми Риу
ВР
18
Omar Sissoko
ЦП
34
El Kit
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
18
Omar Sissoko
ЦП
34
El Kit
ЦП
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Париж - Генгам
1
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
14
19
Офсайды
2
2
Количество передач
505
434
Сейвы
5
6
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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