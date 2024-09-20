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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - По
Дюнкерк - По: обзор матча 20 сентября 2024
Дюнкерк
20.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 5 тур
3 : 2
Завершен
По
21'
Н. Скитта
42'
Y. Bammou
52'
В. Сассо
39'
А. Бобишон
75'
К. Диавара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - По
90'
+7
Желтая карточка
K. Ange Ahoussou
Желтая карточка
Г. Курте
90'
+7
90'
+5
Замена
Ж. Калулу
️️️️
Т. Куду
Желтая карточка
A. Sekongo
83'
80'
Желтая карточка
J. Ruiz
Замена
У. Рагубер
️️️️
Д. Кейруш
76'
Замена
A. Sekongo
️️️️
Н. Скитта
76'
Замена
Г. Курте
️️️️
Y. Bammou
76'
75'
ГОЛ! 3:2!
К. Диавара
Замена
Н. Нсинги
️️️️
Ж. Яссин
70'
57'
Замена
Т. Арконт
️️️️
П. Мбуп
57'
Замена
У. Нгом
️️️️
И. Мохамед
57'
Замена
S. Beusnard
️️️️
А. Милль
ГОЛ! 3:1!
В. Сассо
Пас отдал
E. Bardeli
52'
51'
Желтая карточка
J. Gaspar
Желтая карточка
М. Ривера
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Т. Куду
44'
Желтая карточка
П. Мбуп
ГОЛ! 2:1!
Y. Bammou
42'
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Бобишон
Пас отдал
J. Ruiz
Желтая карточка
Ж. Яссин
33'
ГОЛ! 1:0!
Н. Скитта
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
24
Эвен Жауэн
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
18
Enzo Bardeli
ЦП
15
Натан Скитта
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
80
Жессим Яссин
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
По
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
5
Jean Ruiz
(К)
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
7
Теренс Куду
ПЗ
7
Кандет Диавара
ЛВ
37
Ияд Мохамед
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Антуан Милль
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Дюнкерк
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
42
Anto Sekongo
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
По
40
Tao Paradowski
ВР
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
4-1-1-2-2
24
Жауэн
2
23
Сассо
5
Кейруш
26
Санганте
30
Абнер
18
15
Скитта
7
Ривера
19
80
Яссин
4-2-1-4
7
Куду
5
12
20
37
Мохамед
14
Бобишон
7
Диавара
10
9
Мбуп
40
17
Милль
5
Кейруш
8
Рагубер
8
Рагубер
5
Кейруш
15
Скитта
42
42
15
Скитта
80
Яссин
9
Нсинги
9
Нсинги
80
Яссин
19
18
Курте
18
Курте
19
7
Куду
17
Калулу
17
Калулу
7
Куду
17
Милль
21
21
17
Милль
37
Мохамед
79
Нгом
79
Нгом
37
Мохамед
9
Мбуп
7
Арконт
7
Арконт
9
Мбуп
Остались в запасе
Дюнкерк
По
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
40
Tao Paradowski
ВР
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
Остались в запасе
40
Tao Paradowski
ВР
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Дюнкерк - По
4
5
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
16
Офсайды
0
8
Количество передач
388
352
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Robin Chapapria, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
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Дюнкерк
По
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
1
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