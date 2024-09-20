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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Мартиг - Гренобль
Мартиг - Гренобль: обзор матча 20 сентября 2024
Мартиг
20.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 5 тур
0 : 4
Завершен
Гренобль
55'
A. Kerouedan
60'
Л. Жозеф
66'
Н. Мбемба
70'
P. Meissa Ba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мартиг - Гренобль
80'
Замена
Ш. Дело
️️️️
Г. Пакье
Замена
K. Benabdelouahed
️️️️
С. Фалет
79'
76'
Замена
A. Jabbari
️️️️
P. Meissa Ba
76'
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
Т. Валь
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
A. Ipiélé
71'
70'
ГОЛ! 0:4!
P. Meissa Ba
Пас отдал
Л. Жозеф
67'
Замена
J. Benet
️️️️
Н. Мбемба
67'
Замена
М. Бангре
️️️️
A. Kerouedan
66'
ГОЛ! 0:3!
Н. Мбемба
Пас отдал
Т. Валь
63'
Желтая карточка
D. Rigo
Замена
Y. Hadjem
️️️️
I. Zouaoui
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
Л. Жозеф
Пас отдал
P. Meissa Ba
55'
ГОЛ! 0:1!
A. Kerouedan
Пас отдал
Н. Мбемба
Замена
О. Менди
️️️️
K. Tlilli
46'
Красная карточка
С. Сольве
44'
5'
Желтая карточка
Г. Пакье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мартиг
40
Jeremy Aymes
ВР
3
Стив Сольве
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
22
A. Djaha
ЦЗ
5
Симон Фалет
(К)
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
44
Милан Робен
ЦП
34
Luan Gautier
ЦП
10
Karim Tlilli
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
(К)
ПЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
11
Alan Kerouedan
ЦП
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Мартиг
40
Yan Marillat
ВР
21
Yanis Hadjem
ЦЗ
35
Kaïs Benabdelouahed
ЦЗ
33
Max Bonalair
ЦП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
29
P. Ouotro
ЦФ
29
Оукасс Менди
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
21
Jessy Benet
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
4-1-3-2
40
3
Сольве
22
5
Фалет
39
Сайнтини
23
Сиби
8
44
Робен
34
27
10
4-4-2
23
Диоп
29
Пакье
21
Чапчет
4
Диарра
29
Менди
25
Валь
6
11
26
Мбемба
75
Жозеф
5
8
21
21
8
5
Фалет
35
35
5
Фалет
27
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
27
10
29
Менди
29
Менди
10
29
Пакье
18
Дело
18
Дело
29
Пакье
25
Валь
10
Сильвестр
10
Сильвестр
25
Валь
11
11
Бангре
11
Бангре
11
26
Мбемба
21
21
26
Мбемба
5
99
99
5
Остались в запасе
Мартиг
Гренобль
40
Yan Marillat
ВР
33
Max Bonalair
ЦП
29
P. Ouotro
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
40
Yan Marillat
ВР
33
Max Bonalair
ЦП
29
P. Ouotro
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Мартиг - Гренобль
1
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
12
Офсайды
3
2
Количество передач
376
604
Сейвы
1
6
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Мартиг
Франция. Лига 2, 34 тур
Лорьян
5 : 1
10.05.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 33 тур
Мартиг
1 : 1
02.05.2025
Париж
Франция. Лига 2, 32 тур
Генгам
2 : 1
25.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 31 тур
Кан
0 : 3
18.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 30 тур
Мартиг
1 : 4
11.04.2025
Метц
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Stade Francis Turcan, Martigues
Новости команд
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