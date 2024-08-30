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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Клермон - Париж
Клермон - Париж: обзор матча 30 августа 2024
Клермон
30.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 3 тур
0 : 1
Завершен
Париж
12'
Ж. Крассо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Париж
Красная карточка
I. M'Bahia
90'
+3
Замена
I. M'Bahia
️️️️
Ш. Умар Конате
89'
84'
Замена
J. Gaudin
️️️️
Т. Оллила
83'
Замена
A. Soumahoro
️️️️
И. Кеббаль
76'
Замена
J. Lopez
️️️️
Л. Дусе
76'
Замена
O. Sissoko
️️️️
Н. Дико
69'
Замена
A. Gory
️️️️
Ж. Крассо
Замена
Б. Диалло
️️️️
Й. Маньин
46'
Замена
Я. Диаби
️️️️
Х. Кейта
46'
38'
Желтая карточка
В. Марчетти
Замена
M. Douane
️️️️
E. Kena Kabeya
35'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Крассо
Пас отдал
Н. Дико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
4
Ethan Kena Kabeya
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Йоан Гастьен
(К)
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
44
Allan Ackra
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Henri Saivet
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К)
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Клермон
30
Théo Guivarch
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
28
Ivan M'Bahia
ЦЗ
20
Josue Isala
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
17
Ousmane Diop
ЦФ
Париж
1
Реми Риу
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
18
Omar Sissoko
ЦП
11
Alimani Gory
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
4-2-3-1
16
Н'Диайе
25
Конате
5
Жаке
3
Да Силва
4
25
Гастьен
6
Маньин
44
8
Кейта
10
12
4-2-1-1-2
16
39
15
Колоджейчак
5
Мбоу
5
Оллила
44
Дусе
4
Марчетти
17
Камара
10
Кеббаль
12
Дико
11
Крассо
6
Маньин
22
Диалло
22
Диалло
6
Маньин
25
Конате
28
28
25
Конате
4
11
11
4
8
Кейта
77
Диаби
77
Диаби
8
Кейта
10
Кеббаль
22
22
10
Кеббаль
5
Оллила
22
22
5
Оллила
12
Дико
18
18
12
Дико
11
Крассо
11
11
11
Крассо
44
Дусе
20
20
44
Дусе
Остались в запасе
Клермон
Париж
30
Théo Guivarch
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
20
Josue Isala
ЦЗ
17
Ousmane Diop
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Реми Риу
ВР
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
30
Théo Guivarch
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
20
Josue Isala
ЦЗ
17
Ousmane Diop
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Клермон - Париж
1
1
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
8
Офсайды
1
1
Количество передач
386
633
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Geoffrey Kubler,
Стадион:
Stade Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand
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