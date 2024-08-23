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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Дюнкерк
Париж - Дюнкерк: обзор матча 23 августа 2024
Париж
23.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 2 тур
3 : 2
Завершен
Дюнкерк
79'
J. Lopez
88'
Т. Колоджейчак
90'
O. Sissoko
40'
Т. Колоджейчак (АГ)
65'
Ж. Яссин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Дюнкерк
90'
+4
Желтая карточка
Н. Фернандес
Замена
Д. Лукембила
️️️️
A. Gory
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
O. Sissoko
Пас отдал
Н. Дико
90'
ГОЛ! 2:2!
Т. Колоджейчак
Пас отдал
J. Gaudin
88'
83'
Замена
Y. Bammou
️️️️
М. Ривера
Замена
O. Sissoko
️️️️
Ж. Крассо
82'
Замена
J. Gaudin
️️️️
Т. Оллила
82'
ГОЛ! 1:2!
J. Lopez
Пас отдал
В. Марчетти
79'
78'
Замена
Н. Фернандес
️️️️
A. Georgen
Замена
J. Lopez
️️️️
И. Кеббаль
74'
Замена
Н. Дико
️️️️
А. Камара
74'
68'
Желтая карточка
Ж. Яссин
65'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Яссин
54'
Замена
Ж. Яссин
️️️️
К. Теян
Желтая карточка
И. Кеббаль
48'
46'
Замена
G. Kondo
️️️️
Ф. Абнер
40'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Колоджейчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К)
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Дюнкерк
24
Эвен Жауэн
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
18
Enzo Bardeli
ЦП
42
Anto Sekongo
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
30
Кай Теян
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Париж
30
Thomas Himeur
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
18
Omar Sissoko
ЦП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
Дюнкерк
16
Ибрахим Коне
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
24
Geoffrey Kondo
ЦП
27
Marco Essimi
ЦП
80
Жессим Яссин
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
4-2-1-1-2
16
5
Оллила
15
Колоджейчак
5
Мбоу
39
44
Дусе
4
Марчетти
17
Камара
10
Кеббаль
11
Крассо
11
4-1-2-1-2
24
Жауэн
17
Юссуф
23
Сассо
2
26
Санганте
30
Абнер
18
42
7
Ривера
30
Теян
18
Курте
5
Оллила
22
22
5
Оллила
11
Крассо
18
18
11
Крассо
11
9
Лукембила
9
Лукембила
11
17
Камара
12
Дико
12
Дико
17
Камара
10
Кеббаль
20
20
10
Кеббаль
2
4
Фернандес
4
Фернандес
2
30
Абнер
24
24
30
Абнер
30
Теян
80
Яссин
80
Яссин
30
Теян
7
Ривера
19
19
7
Ривера
Остались в запасе
Париж
Дюнкерк
30
Thomas Himeur
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Ибрахим Коне
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
27
Marco Essimi
ЦП
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
30
Thomas Himeur
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
Остались в запасе
16
Ибрахим Коне
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
27
Marco Essimi
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Париж - Дюнкерк
1
2
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
17
Офсайды
7
2
Количество передач
612
355
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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