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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Кан
По - Кан: обзор матча 23 августа 2024
По
23.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 2 тур
1 : 0
Завершен
Кан
8'
K. Boutaïb
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Кан
90'
+7
Желтая карточка
У. Вандермерш
90'
+5
Желтая карточка
Г. Кьереме
Замена
T. Gomes
️️️️
J. Ruiz
90'
+4
75'
Замена
M. Hafid
️️️️
N. Lebreton
75'
Замена
L. Milliner
️️️️
L. Rajot
Замена
Ж. Калулу
️️️️
Т. Куду
73'
Замена
Y. Njoh
️️️️
П. Мбуп
73'
Замена
X. Kouassi
️️️️
А. Милль
65'
Замена
У. Канте
️️️️
Т. Арконт
64'
Желтая карточка
J. Gaspar
56'
Красная карточка
K. Boutaïb
56'
54'
Замена
Т. Гомис
️️️️
М. Отре
Красная карточка
У. Нгом
32'
ГОЛ! 1:0!
K. Boutaïb
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
(К)
ВР
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
7
Теренс Куду
ПЗ
79
Умар Нгом
ЦП
37
Ияд Мохамед
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
17
Антуан Милль
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
По
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
20
Tom Gomes
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
7
Yonis Njoh
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
99
Fidèle Malcolm Bongelo
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
27
Daylam Meddah
ЦЗ
37
Léo Milliner
ЦП
32
Zoumana Bagbema
ЦП
15
Mohamed Hafid
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
4-2-1-3
21
Камара
12
5
20
7
Куду
79
Нгом
37
Мохамед
7
Арконт
17
Милль
9
Мбуп
10
3-1-4-2
1
Мандре
77
29
Томас
2
Абди
6
М'Вила
27
Кьереме
20
5
23
Отре
28
Вандермерш
8
7
Куду
17
Калулу
17
Калулу
7
Куду
7
Арконт
19
Канте
19
Канте
7
Арконт
5
20
20
5
17
Милль
4
4
17
Милль
9
Мбуп
7
7
9
Мбуп
27
27
5
37
37
5
20
15
15
20
23
Отре
27
Гомис
27
Гомис
23
Отре
Остались в запасе
По
Кан
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
99
Fidèle Malcolm Bongelo
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
16
Яннис Клементия
ВР
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
32
Zoumana Bagbema
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
99
Fidèle Malcolm Bongelo
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
32
Zoumana Bagbema
ЦП
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча По - Кан
1
2
2
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
11
17
Офсайды
1
3
Количество передач
262
573
Сейвы
4
1
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
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