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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лорьян - Гренобль
Лорьян - Гренобль: обзор матча 24 августа 2024
Лорьян
24.08.2024, суббота, 15:30
Франция. Лига 2, 2 тур
2 : 0
Завершен
Гренобль
46'
Э. Жуниор Крупи
68'
Ж. Понко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Гренобль
Замена
Н. Аджей
️️️️
Т. Айегун
86'
82'
Замена
Н. Эльфеге
️️️️
А. Сбаи
Замена
I. James
️️️️
Д. Йонгва
80'
73'
Замена
J. Benet
️️️️
Н. Мбемба
73'
Замена
B. Yaméogo
️️️️
L. Nestor
70'
Замена
A. Kerouedan
️️️️
А. Менди
69'
Замена
A. Jeno
️️️️
Э. Сильвестр
ГОЛ! 2:0!
Ж. Понко
Пас отдал
Л. Абержель
68'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Д. Мвука
67'
51'
Желтая карточка
P. Meissa Ba
ГОЛ! 1:0!
Э. Жуниор Крупи
46'
Замена
Э. Жуниор Крупи
️️️️
Б. Дьенг
46'
Желтая карточка
Д. Йонгва
17'
8'
Желтая карточка
Э. Сильвестр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
21
Жюльен Понко
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Пабло Пажи
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
14
Loïc Nestor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Лорьян
1
Бенжамин Лерой
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
12
Isaac James
ЦЗ
62
Артур Авом
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
18
Bachirou Yaméogo
ЦП
15
Abiezer Jeno
ЦП
11
Alan Kerouedan
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
21
Jessy Benet
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
3-1-2-4
38
Мвого
13
Йонгва
3
Тальби
5
Менди
19
Абержель
21
Понко
22
Мвука
7
Пажи
2
Силва
15
Айегун
9
Дьенг
3-3-4
23
Диоп
29
Пакье
4
Диарра
29
Менди
26
Мбемба
25
Валь
10
Сильвестр
14
75
Жозеф
5
10
Сбаи
15
Айегун
32
Аджей
32
Аджей
15
Айегун
13
Йонгва
12
12
13
Йонгва
22
Мвука
11
Ле Бри
11
Ле Бри
22
Мвука
9
Дьенг
22
Крупи
22
Крупи
9
Дьенг
14
18
18
14
10
Сильвестр
15
15
10
Сильвестр
29
Менди
11
11
29
Менди
26
Мбемба
21
21
26
Мбемба
10
Сбаи
23
Эльфеге
23
Эльфеге
10
Сбаи
Остались в запасе
Лорьян
Гренобль
1
Бенжамин Лерой
ВР
62
Артур Авом
ЦП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
16
Бобби Аллен
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
62
Артур Авом
ЦП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Лорьян - Гренобль
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
7
Нарушения
11
11
Офсайды
2
0
Количество передач
439
384
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
- : -
05.12.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Мустуар
Посещаемость:
10798 из 18500 зрителей (58%)
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