Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Париж
Кан - Париж: обзор матча 17 августа 2024
Кан
17.08.2024, суббота, 15:30
Франция. Лига 2, 1 тур
0 : 2
Завершен
Париж
76'
A. Gory
86'
И. Кеббаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Париж
86'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Кеббаль
83'
Желтая карточка
A. Gory
Замена
M. Hafid
️️️️
N. Lebreton
82'
78'
Замена
J. Gaudin
️️️️
Т. Оллила
78'
Замена
J. Lopez
️️️️
Л. Дусе
76'
ГОЛ! 0:1!
A. Gory
Пас отдал
А. Камара
Замена
Т. Гомис
️️️️
M. Le Bihan
75'
Замена
L. Rajot
️️️️
B. Brahimi
71'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
М. Отре
70'
67'
Замена
A. Jabbari
️️️️
Н. Дико
67'
Замена
A. Gory
️️️️
Ж. Крассо
Желтая карточка
D. Meddah
64'
Желтая карточка
N. Lebreton
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
27
Daylam Meddah
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
20
Noe Lebreton
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
28
Уго Вандермерш
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К)
ЦЗ
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
37
Léo Milliner
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Париж
30
Thomas Himeur
ВР
22
Jules Gaudin
ЦП
18
Omar Sissoko
ЦП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
4-3-3
1
Мандре
2
Абди
29
Томас
77
27
20
27
Кьереме
23
Отре
8
10
28
Вандермерш
4-2-1-1-2
16
39
15
Колоджейчак
22
5
Оллила
44
Дусе
4
Марчетти
17
Камара
10
Кеббаль
12
Дико
11
Крассо
23
Отре
6
М'Вила
6
М'Вила
23
Отре
10
5
5
10
8
27
Гомис
27
Гомис
8
20
15
15
20
5
Оллила
22
22
5
Оллила
11
Крассо
11
11
11
Крассо
44
Дусе
20
20
44
Дусе
12
Дико
99
99
12
Дико
Остались в запасе
Кан
Париж
16
Яннис Клементия
ВР
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
37
Léo Milliner
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
30
Thomas Himeur
ВР
18
Omar Sissoko
ЦП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
37
Léo Milliner
ЦП
Остались в запасе
30
Thomas Himeur
ВР
18
Omar Sissoko
ЦП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Кан - Париж
3
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
11
Офсайды
1
2
Количество передач
321
570
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Gaillouste, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Новости команд
Все
Кан
Париж
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+