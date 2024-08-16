Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Лаваль
Гренобль - Лаваль: обзор матча 16 августа 2024
Гренобль
16.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 1 тур
2 : 1
Завершен
Лаваль
60'
Л. Жозеф
65'
P. Meissa Ba
90+2'
Ж. Кадиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Лаваль
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Ж. Кадиль
Замена
A. Kerouedan
️️️️
Н. Мбемба
88'
Замена
D. Rigo
️️️️
P. Meissa Ba
83'
76'
Замена
Ж. Тель
️️️️
К. Зохи
76'
Замена
У. Коколо
️️️️
А. Черни
Замена
J. Benet
️️️️
Э. Сильвестр
68'
67'
Замена
T. Thomas
️️️️
M. Adilehou
ГОЛ! 2:0!
P. Meissa Ba
65'
ГОЛ! 1:0!
Л. Жозеф
60'
59'
Замена
P. Ouaneh
️️️️
К. Куасси
Желтая карточка
А. Менди
49'
Желтая карточка
А. Чапчет
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
21
Крист-Оуэн Куасси
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
28
Жуниор Кадиль
ПВ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
12
Moise Adilehou
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
11
Alan Kerouedan
ЦП
15
Abiezer Jeno
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
19
Nesta Zahui
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
11
Loïs Martins
ЦП
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
4-3-3
1
Мобле
29
Менди
4
Диарра
21
Чапчет
29
Пакье
26
Мбемба
25
Валь
10
Сильвестр
75
Жозеф
5
10
Сбаи
4-1-5
30
Самасса
75
Черни
23
7
21
Куасси
28
Кадиль
4
9
Зохи
6
18
12
26
Мбемба
11
11
26
Мбемба
5
6
6
5
10
Сильвестр
21
21
10
Сильвестр
75
Черни
21
Коколо
21
Коколо
75
Черни
21
Куасси
15
15
21
Куасси
12
8
8
12
9
Зохи
9
Тель
9
Тель
9
Зохи
Остались в запасе
Гренобль
Лаваль
23
Мамаду Диоп
ВР
15
Abiezer Jeno
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
19
Nesta Zahui
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
1
Maxime Hautbois
ВР
11
Loïs Martins
ЦП
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
23
Мамаду Диоп
ВР
15
Abiezer Jeno
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
19
Nesta Zahui
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
11
Loïs Martins
ЦП
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Гренобль - Лаваль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
Новости команд
Все
Гренобль
Лаваль
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»
2021.02.10 16:26
1
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+