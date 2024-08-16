Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Клермон - По
Клермон - По: обзор матча 16 августа 2024
Клермон
16.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 1 тур
2 : 2
Завершен
По
7'
Х. Кейта
60'
H. Saivet
16'
K. Boutaïb
45+2'
Т. Арконт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - По
90'
+5
Желтая карточка
У. Канте
90'
+5
Красная карточка
А. Бобишон
Замена
А. Маурер
️️️️
M. Douane
85'
Замена
M. Toure
️️️️
M. Bassouamina
85'
72'
Замена
У. Канте
️️️️
X. Kouassi
ГОЛ! 2:2!
H. Saivet
Пас отдал
Д. Да Силва
60'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Т. Арконт
Желтая карточка
Й. Армугом
27'
24'
Желтая карточка
У. Нгом
16'
ГОЛ! 1:1!
K. Boutaïb
Пас отдал
А. Бобишон
ГОЛ! 1:0!
Х. Кейта
Пас отдал
H. Saivet
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
25
Йоан Гастьен
(К)
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
27
Marks Inchaud
ЦП
10
Henri Saivet
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
По
21
Бингуру Камара
(К)
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
37
Ияд Мохамед
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
9
Пате Мбуп
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Клермон
30
Théo Guivarch
ВР
4
Ethan Kena Kabeya
ЦЗ
6
Йоан Маньин
ОП
44
Allan Ackra
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
92
Айман Маурер
АП
99
Musa Toure
ЦФ
По
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
20
Tom Gomes
ЦП
29
Массире Силла
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
17
Антуан Милль
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
4-1-4-1
16
Н'Диайе
31
Армугом
3
Да Силва
5
Жаке
25
Конате
25
Гастьен
8
Кейта
10
11
27
12
3-4-1-2
21
Камара
12
20
97
Бото
79
Нгом
37
Мохамед
14
Бобишон
4
7
Арконт
10
9
Мбуп
11
92
Маурер
92
Маурер
11
12
99
99
12
4
19
Канте
19
Канте
4
Остались в запасе
Клермон
По
30
Théo Guivarch
ВР
4
Ethan Kena Kabeya
ЦЗ
6
Йоан Маньин
ОП
44
Allan Ackra
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
20
Tom Gomes
ЦП
29
Массире Силла
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
17
Антуан Милль
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
30
Théo Guivarch
ВР
4
Ethan Kena Kabeya
ЦЗ
6
Йоан Маньин
ОП
44
Allan Ackra
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
Остались в запасе
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
20
Tom Gomes
ЦП
29
Массире Силла
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
17
Антуан Милль
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Клермон - По
1
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
11
Офсайды
2
2
Количество передач
562
395
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand
Новости команд
Все
Клермон
По
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+