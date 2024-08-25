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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Дендер - Брюгге
Дендер - Брюгге: обзор матча 25 августа 2024
Дендер
25.08.2024, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Брюгге
45+1'
N. Rodes
8'
Г. Нильссон
13'
Х. Цолис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дендер - Брюгге
Желтая карточка
Д. Пупе
90'
+1
86'
Замена
С. Ромеро
️️️️
А. Сков Ольсен
Замена
А. Акман
️️️️
G. Ruyssen
83'
82'
Желтая карточка
У. Сике
78'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Г. Нильссон
78'
Замена
У. Сике
️️️️
Х. Сейс
77'
Замена
Р. Вермант
️️️️
У. Ветлесен
Замена
D. Acquah
️️️️
Д. Грнчар
71'
Замена
R. M'Barki
️️️️
М. Вилтард
71'
Замена
Д. Соладио
️️️️
М. Берте
63'
Замена
L. Hens
️️️️
Р. Квет
63'
Желтая карточка
G. Ruyssen
60'
53'
Желтая карточка
Ж. Ордоньес
Желтая карточка
Б. Нсимба
49'
ГОЛ! 1:2!
N. Rodes
Пас отдал
Д. Пупе
45'
+1
13'
ГОЛ! 0:2!
Х. Цолис
Пас отдал
Х. Ванакен
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Нильссон
Пас отдал
М. Де Куйпер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дендер
34
Майкл Веррипс
ВР
22
Gilles Ruyssen
(К)
ЦЗ
21
Kobe Cools
ЦЗ
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
24
Малкольм Вилтард
ЦП
18
Nathan Rodes
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
20
Давид Грнчар
ПВ
90
Мохамед Берте
ПВ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Дендер
13
Julien Devriendt
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
10
Lennard Hens
ЦП
8
Jasper Van Oudenhove
ЦП
23
Desmond Acquah
ЦП
19
Али Акман
ЦФ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
90
Джорди Соладио
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
3-1-2-3-1
34
Веррипс
22
21
23
Пупе
16
Квет
24
Вилтард
18
77
Нсимба
20
Грнчар
90
Берте
88
Ферраро
3-1-3-2-1
22
Миньоле
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
17
Цолис
9
Нильссон
16
Квет
10
10
16
Квет
20
Грнчар
23
23
20
Грнчар
22
19
Акман
19
Акман
22
24
Вилтард
10
10
24
Вилтард
90
Берте
90
Соладио
90
Соладио
90
Берте
70
Сков Ольсен
24
Ромеро
24
Ромеро
70
Сков Ольсен
65
Сейс
41
Сике
41
Сике
65
Сейс
9
Нильссон
9
Хутгла
9
Хутгла
9
Нильссон
10
Ветлесен
17
Вермант
17
Вермант
10
Ветлесен
Остались в запасе
Дендер
Брюгге
13
Julien Devriendt
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
8
Jasper Van Oudenhove
ЦП
6
Keres Masangu
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
22
Михал Скурась
ЛВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
13
Julien Devriendt
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
8
Jasper Van Oudenhove
ЦП
6
Keres Masangu
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
22
Михал Скурась
ЛВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Дендер - Брюгге
3
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
13
Офсайды
1
2
Количество передач
393
651
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.16
Матчи команд
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Ван Ройстадион
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