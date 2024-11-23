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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Гронинген
ПСВ - Гронинген: обзор матча 23 ноября 2024
ПСВ
23.11.2024, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
5 : 0
Завершен
Гронинген
14'
О. Боскальи
37'
Р. Пепи
52'
Г. Тил
64'
Р. Пепи
78'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Гронинген
85'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Л. Валенте
Замена
И. Лосано
️️️️
И. Перишич
82'
ГОЛ! 5:0!
Р. Пепи
Пас отдал
И. Перишич
78'
Замена
Т. Ланд
️️️️
М. Жуниор
76'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Р. Карсдорп
75'
Замена
К. Дриух
️️️️
Й. Бакайоко
75'
68'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
R. Postema
ГОЛ! 4:0!
Р. Пепи
Пас отдал
Р. Карсдорп
64'
Замена
М. Тилльман
️️️️
И. Сайбари
62'
60'
Замена
J. Schreuders
️️️️
Р. Мендеш
ГОЛ! 3:0!
Г. Тил
Пас отдал
М. Жуниор
52'
46'
Замена
Т. Остинг
️️️️
Т. ван Берген
ГОЛ! 2:0!
Р. Пепи
Пас отдал
Р. Фламинго
37'
ГОЛ! 1:0!
О. Боскальи
Пас отдал
Й. Бакайоко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
(К)
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
2
Wouter Prins
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
11
Romano Postema
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
10
Малик Тилльман
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Jesper Uneken
ЦФ
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
17
David van der Werff
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
25
Тейс Остинг
АП
11
Noam Emeran
ЦФ
3-2-1-3-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
17
Жуниор
2
Карсдорп
34
Сайбари
5
Перишич
20
Тил
11
Бакайоко
9
Пепи
3-3-2-2
1
Вессен
5
Ренте
3
Блокзийл
2
6
Ресинк
8
Хове
10
Бакуна
7
Мендеш
10
Валенте
26
ван Берген
11
17
Жуниор
18
Ланд
18
Ланд
17
Жуниор
2
Карсдорп
37
Ледесма
37
Ледесма
2
Карсдорп
34
Сайбари
10
Тилльман
10
Тилльман
34
Сайбари
11
Бакайоко
24
Дриух
24
Дриух
11
Бакайоко
5
Перишич
11
Лосано
11
Лосано
5
Перишич
7
Мендеш
14
14
7
Мендеш
11
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
11
10
Валенте
9
Виллумссон
9
Виллумссон
10
Валенте
26
ван Берген
25
Остинг
25
Остинг
26
ван Берген
Остались в запасе
ПСВ
Гронинген
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
9
Jesper Uneken
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
17
David van der Werff
ЦП
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
9
Jesper Uneken
ЦФ
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
17
David van der Werff
ЦП
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча ПСВ - Гронинген
Всего ударов по воротам
26
4
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
14
3
Нарушения
2
5
Офсайды
5
1
Количество передач
590
197
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
60
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
3.88
0.18
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Филипс
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