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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Спарта
Херенвен - Спарта: обзор матча 26 октября 2024
Херенвен
26.10.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
2 : 0
Завершен
Спарта
4'
Н. Хопланд
58'
Я. Тренсков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Спарта
Замена
Д. Халл
️️️️
О. Бреуде
90'
+3
83'
Замена
Ч. Брим
️️️️
П. Клемент
Желтая карточка
Л. Броуверс
77'
Замена
L. Smans
️️️️
С. Ольссон
76'
Замена
D. Rallis
️️️️
Й. Николаеску
76'
72'
Замена
С. Мито
️️️️
M. Nassoh
72'
Замена
Кайку
️️️️
К. Негли
72'
Замена
Ю. Бас
️️️️
M. Young
71'
Желтая карточка
M. Young
Желтая карточка
Э. Ван Э
66'
Замена
Э. Ван Э
️️️️
А. Конде
60'
ГОЛ! 2:0!
Я. Тренсков
Пас отдал
А. Конде
58'
Замена
И. Себауи
️️️️
Ч. Наннели
46'
Желтая карточка
С. Ольссон
9'
Желтая карточка
П. Бохневич
8'
ГОЛ! 1:0!
Н. Хопланд
Пас отдал
М. Келерт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
20
Якоб Тренсков
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
14
Levi Smans
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
14
Max de Ligt
ЦЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
5
Метинью
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
11
Кайку
ПВ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
2-1-3-2-2
44
Нопперт
4
Бохневич
27
Хопланд
20
Броуверс
45
Бреуде
6
Конде
10
Ольссон
27
Келерт
7
Наннели
20
Тренсков
98
Николаеску
4-3-3
1
Олий
2
Бакари
3
3
Мейсен
5
ван дер Куст
24
Клемент
16
Китолано
24
Верскуерен
10
Негли
9
Лауритсен
10
45
Бреуде
12
Халл
12
Халл
45
Бреуде
10
Ольссон
14
14
10
Ольссон
7
Наннели
10
Себауи
10
Себауи
7
Наннели
6
Конде
6
Ван Э
6
Ван Э
6
Конде
98
Николаеску
9
9
98
Николаеску
3
6
Бас
6
Бас
3
10
10
Мито
10
Мито
10
10
Негли
11
Кайку
11
Кайку
10
Негли
24
Клемент
7
Брим
7
Брим
24
Клемент
Остались в запасе
Херенвен
Спарта
1
Bernt Klaverboer
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
6
Isaiah Ahmed
ЦП
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
14
Max de Ligt
ЦЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
6
Isaiah Ahmed
ЦП
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
14
Max de Ligt
ЦЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Статистика матча Херенвен - Спарта
4
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
9
Офсайды
1
1
Количество передач
380
523
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.39
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Jannick van der Laan, Netherlands
Стадион:
Абе Ленстра
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