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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - ПСВ
АЗ Алкмаар - ПСВ: обзор матча 19 октября 2024
АЗ Алкмаар
19.10.2024, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
90'
Д. Касиус
15'
Л. де Йонг
22'
Н. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - ПСВ
ГОЛ! 1:2!
Д. Касиус
Пас отдал
М. де Вит
90'
78'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
Замена
З. Бурместер
️️️️
К. Белич
73'
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
Й. Класи
73'
Замена
М. де Вит
️️️️
Э. Поку
73'
63'
Замена
М. Тилльман
️️️️
И. Сайбари
63'
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
М. Жуниор
Замена
М. Лахдо
️️️️
Т. Пэррот
62'
46'
Замена
А. Обиспо
️️️️
Й. Схаутен
46'
Замена
И. Перишич
️️️️
Н. Ланг
22'
ГОЛ! 0:2!
Н. Ланг
Замена
Д. Касиус
️️️️
С. Мейнанс
16'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Г. Тил
Красная карточка
Д. Меллер Вольфе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
17
Эрнест Поку
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
10
Малик Тилльман
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
3
Вольфе
23
Деккер
5
Пенетра
2
Майкума
17
Белич
8
Класи
21
Мейнанс
7
ван Боммел
19
Пэррот
17
Поку
4-3-2-1
44
Бенитес
2
Карсдорп
21
Боскальи
6
Фламинго
17
Жуниор
34
Сайбари
22
Схаутен
70
Ланг
11
Бакайоко
20
Тил
26
де Йонг
17
Поку
34
де Вит
34
де Вит
17
Поку
21
Мейнанс
30
Касиус
30
Касиус
21
Мейнанс
8
Класи
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
8
Класи
17
Белич
10
Бурместер
10
Бурместер
17
Белич
19
Пэррот
15
Лахдо
15
Лахдо
19
Пэррот
17
Жуниор
22
Оппегард
22
Оппегард
17
Жуниор
22
Схаутен
4
Обиспо
4
Обиспо
22
Схаутен
34
Сайбари
10
Тилльман
10
Тилльман
34
Сайбари
70
Ланг
5
Перишич
5
Перишич
70
Ланг
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча АЗ Алкмаар - ПСВ
1
Всего ударов по воротам
4
17
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
3
Нарушения
5
11
Офсайды
0
3
Количество передач
266
775
Сейвы
3
1
Точность передач %
70
90
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.23
1.73
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
АФАС Штадион
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