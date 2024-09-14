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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Фейеноорд
Гронинген - Фейеноорд: обзор матча 14 сентября 2024
Гронинген
14.09.2024, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
2 : 2
Завершен
Фейеноорд
81'
Б. Дарри Виллумссон
90+1'
Б. Дарри Виллумссон
33'
Т. ван Берген (АГ)
70'
И. Пайшао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Фейеноорд
ГОЛ! 2:2!
Б. Дарри Виллумссон
Пас отдал
Ф. Стам
90'
+1
Желтая карточка
Л. Бакуна
89'
Замена
N. Emeran
️️️️
J. Schreuders
82'
ГОЛ! 1:2!
Б. Дарри Виллумссон
Пас отдал
Й. Пелюпесси
81'
78'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Д. Захиэль
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
С. Ресинк
77'
Замена
Т. Остинг
️️️️
R. Postema
77'
70'
ГОЛ! 0:2!
И. Пайшао
Пас отдал
Ж. Лотомба
Замена
Р. Мендеш
️️️️
Т. ван Берген
68'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Л. Валенте
68'
68'
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Хименес
63'
Замена
А. Миламбо
️️️️
C. Nadje
62'
Замена
И. Осман
️️️️
Б. Ньивкоп
50'
Желтая карточка
Д. Захиэль
46'
Замена
Г. Траунер
️️️️
Т. Белен
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. ван Берген
28'
Желтая карточка
C. Nadje
Желтая карточка
С. Ресинк
18'
Желтая карточка
Т. ван Берген
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
8
Tika de Jonge
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Romano Postema
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
8
Дживай Захиэль
ОП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
36
Maxim Mariani
ЦЗ
2
Wouter Prins
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
11
Noam Emeran
ЦФ
21
Fofin Turay
ЦФ
Фейеноорд
1
Пламен Андреев
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
17
Антони Миламбо
АП
17
Лука Иванушец
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
4-3-1-2
1
Вессен
14
43
Персман
3
Блокзийл
3
Стам
10
Бакуна
8
Хове
8
10
Валенте
26
ван Берген
11
4-1-3-1-1
1
Велленройтер
5
Смал
17
Ганцко
3
Белен
3
Лотомба
8
Захиэль
23
Тимбер
18
2
Ньивкоп
14
Пайшао
29
Хименес
Ресинк
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
Ресинк
6
Ресинк
6
Ресинк
10
Валенте
9
Виллумссон
9
Виллумссон
10
Валенте
11
25
Остинг
25
Остинг
11
26
ван Берген
7
Мендеш
7
Мендеш
26
ван Берген
14
11
11
14
3
Белен
18
Траунер
18
Траунер
3
Белен
18
17
Миламбо
17
Миламбо
18
2
Ньивкоп
15
Осман
15
Осман
2
Ньивкоп
8
Захиэль
9
Карранца
9
Карранца
8
Захиэль
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
Остались в запасе
Гронинген
Фейеноорд
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
36
Maxim Mariani
ЦЗ
2
Wouter Prins
ЦЗ
21
Fofin Turay
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
1
Пламен Андреев
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
36
Maxim Mariani
ЦЗ
2
Wouter Prins
ЦЗ
21
Fofin Turay
ЦФ
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Гронинген - Фейеноорд
3
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
13
Офсайды
1
1
Количество передач
345
384
Сейвы
7
3
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.06
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Hitachi Capital Mobility Stadium, Groningen
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