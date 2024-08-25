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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Фейеноорд
Спарта - Фейеноорд: обзор матча 25 августа 2024
Спарта
25.08.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
34'
К. Негли
60'
К. Тимбер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Фейеноорд
90'
+3
Желтая карточка
К. Стенгс
Замена
A. Oufkir
️️️️
M. Nassoh
90'
Замена
Ч. Брим
️️️️
Ю. Бас
90'
Желтая карточка
М.
87'
Замена
С. Мито
️️️️
К. Негли
82'
Замена
М.
️️️️
А. Верскуерен
81'
78'
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Хименес
68'
Замена
C. Nadje
️️️️
Г. Смал
68'
Замена
Н. Касанвирьо
️️️️
К. Тимбер
Замена
Д. Китолано
️️️️
П. Клемент
65'
64'
Желтая карточка
К. Тимбер
61'
Вторая желтая
Р. Зерруки
60'
ГОЛ! 1:1!
К. Тимбер
46'
Замена
А. Хадж Мусса
️️️️
Д. Захиэль
Желтая карточка
М. Эрдхуйзен
45'
+2
35'
Желтая карточка
Д. Ганцко
ГОЛ! 1:0!
К. Негли
Пас отдал
Т. Лауритсен
34'
33'
Желтая карточка
Р. Зерруки
Желтая карточка
Д. ван дер Куст
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Пелле Клемент
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
(К)
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
8
Дживай Захиэль
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Dylan Tevreden
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
Фейеноорд
1
Микки ван Сас
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
4-2-1-3
1
Олий
5
ван дер Куст
3
Мейсен
44
Эрдхуйзен
2
24
Клемент
24
Верскуерен
6
Бас
9
Лауритсен
10
10
Негли
4-1-2-2-1
1
Велленройтер
2
Гертрейда
17
Ганцко
3
Белен
5
Смал
8
Захиэль
6
Зерруки
23
Тимбер
14
Стенгс
14
Пайшао
29
Хименес
24
Верскуерен
5
5
24
Верскуерен
24
Клемент
16
Китолано
16
Китолано
24
Клемент
10
Негли
10
Мито
10
Мито
10
Негли
6
Бас
7
Брим
7
Брим
6
Бас
10
24
24
10
23
Тимбер
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
23
Тимбер
5
Смал
18
18
5
Смал
8
Захиэль
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
8
Захиэль
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
Остались в запасе
Спарта
Фейеноорд
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Dylan Tevreden
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
1
Микки ван Сас
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Dylan Tevreden
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
Остались в запасе
1
Микки ван Сас
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Спарта - Фейеноорд
3
1
4
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
11
Нарушения
11
7
Офсайды
3
0
Количество передач
313
444
Сейвы
4
5
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.78
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Alex Bos, Netherlands
Стадион:
Хет Кастеел
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