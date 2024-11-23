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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Уолсолл
Уимблдон - Уолсолл: обзор матча 23 ноября 2024
Уимблдон
23.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Уолсолл
52'
Н. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Уолсолл
90'
+3
Желтая карточка
R. Stirk
Желтая карточка
О. Бугиль
90'
+3
89'
Желтая карточка
B. Comley
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
M. Stevens
77'
77'
Замена
А. Адома
️️️️
Д. Мэтт
Желтая карточка
A. Smith
76'
72'
Замена
B. Comley
️️️️
C. Lakin
Замена
Д. Пигот
️️️️
C. Maycock
68'
Замена
I. Ogundere
️️️️
R. Harbottle
68'
65'
Желтая карточка
T. Simkin
52'
ГОЛ! 0:1!
Н. Лоу
Пас отдал
D. Okagbue
49'
Желтая карточка
Д. Дэниелс
13'
Желтая карточка
Д. Мэтт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
6
Ryan Johnson
(К)
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
8
C. Maycock
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
9
Омар Бугиль
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
2
C. Barrett
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
36
Reuben Amissah
ЦФ
Уолсолл
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
3-4-1-2
1
Гудман
26
6
31
21
Ипполит
8
7
12
7
Тилли
14
9
Бугиль
2-2-5
1
5
Дэниелс
26
2
22
24
9
Мэтт
15
8
8
26
33
33
26
14
10
10
14
8
39
Пигот
39
Пигот
8
9
Мэтт
37
Адома
37
Адома
9
Мэтт
8
14
14
8
Остались в запасе
Уимблдон
Уолсолл
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
6
James Ball
ЦП
36
Reuben Amissah
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
6
James Ball
ЦП
36
Reuben Amissah
ЦФ
Остались в запасе
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Уимблдон - Уолсолл
2
5
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
8
5
Нарушения
12
16
Офсайды
0
2
Количество передач
358
271
Сейвы
2
4
Точность передач %
65
62
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Информация о матче
Главный судья:
James Durkin, England
Новости команд
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Уимблдон
Уолсолл
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
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2024.03.03 15:01
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2021.09.22 23:41
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
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