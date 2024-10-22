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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Ноттс Каунти
Бэрроу - Ноттс Каунти: обзор матча 22 октября 2024
Бэрроу
22.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Ноттс Каунти
7'
R. Feely
90+3'
Д. МакГолдрик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Ноттс Каунти
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. МакГолдрик
Желтая карточка
Б. Джексон
90'
+1
Замена
N. Canavan
️️️️
Э. Ньюби
90'
84'
Желтая карточка
Н. Царулла
Замена
S. Foley
️️️️
D. Campbell
82'
Замена
D. Telford
️️️️
Д. Гарнер
82'
Замена
N. Eccleston
️️️️
K. Kouyate
82'
Желтая карточка
K. Kouyate
60'
58'
Замена
Д. Мартин
️️️️
К. Гордон
58'
Замена
Д. Бедо
️️️️
Р. МакДональд
43'
Желтая карточка
Д. Кроули
Желтая карточка
R. Gotts
37'
32'
Желтая карточка
К. Гордон
32'
Замена
J. Brown
️️️️
Д. Хинчи
24'
Желтая карточка
Р. МакДональд
ГОЛ! 1:0!
R. Feely
Пас отдал
K. Kouyate
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
16
Dean Campbell
(К)
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
18
Matt Palmer
(К)
ЦП
6
Джек Хинчи
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Бэрроу
12
Neo Eccleston
ЦЗ
22
Chris Popov
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
6
Niall Canavan
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
5
Робби Канди
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
44
Madou Cisse
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
3-1-1-5
23
7
Джексон
22
8
42
11
Ньюби
17
28
14
16
19
Гарнер
2-1-2-1-4
1
Басс
28
3
МакДональд
2
Гордон
18
6
Хинчи
7
Кроули
5
25
Царулла
20
Джатта
17
МакГолдрик
17
12
12
17
16
16
16
16
11
Ньюби
6
6
11
Ньюби
19
Гарнер
19
19
19
Гарнер
3
МакДональд
4
Бедо
4
Бедо
3
МакДональд
6
Хинчи
20
20
6
Хинчи
2
Гордон
16
Мартин
16
Мартин
2
Гордон
Остались в запасе
Бэрроу
Ноттс Каунти
22
Chris Popov
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
Главный тренер
Энди Уинг
21
Sam Slocombe
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
5
Робби Канди
ЦЗ
44
Madou Cisse
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
22
Chris Popov
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
5
Робби Канди
ЦЗ
44
Madou Cisse
ЦП
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Бэрроу - Ноттс Каунти
3
4
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
14
Офсайды
3
1
Количество передач
252
654
Сейвы
3
6
Точность передач %
69
87
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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