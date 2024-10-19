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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Уолсолл
Гримсби Таун - Уолсолл: обзор матча 19 октября 2024
Гримсби Таун
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 4
Завершен
Уолсолл
87'
D. Wilson
56'
Д. Мэтт
69'
J. Jellis
74'
Н. Лоу
90+1'
D. Johnson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Уолсолл
Желтая карточка
M. Carson
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
D. Johnson
Пас отдал
Д. Холл
ГОЛ! 1:3!
D. Wilson
87'
87'
Замена
D. Johnson
️️️️
Н. Лоу
87'
Замена
Д. Холл
️️️️
J. Jellis
86'
Замена
B. Comley
️️️️
R. Stirk
Замена
T. Warren
️️️️
Д. Сванторссон
84'
Замена
M. Carson
️️️️
Л. Баррингтон
84'
80'
Замена
А. Адома
️️️️
Д. Мэтт
Замена
D. Tharme
️️️️
H. Rodgers
77'
Замена
D. Wilson
️️️️
C. Gardner
76'
74'
ГОЛ! 0:3!
Н. Лоу
Замена
К. Эйнли
️️️️
G. McEachran
70'
69'
ГОЛ! 0:2!
J. Jellis
65'
Замена
J. Earing
️️️️
C. Lakin
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэтт
Пас отдал
C. Barrett
Желтая карточка
G. McEachran
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Jackson Smith
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
8
Evan Khouri
ЦП
20
George McEachran
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
2
C. Barrett
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
15
Liam Gordon
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Гримсби Таун
41
Sebastian Auton
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
16
Каллум Эйнли
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
4-2-2-2
1
33
Хам
5
17
24
Касс
8
20
14
Баррингтон
11
Сванторссон
22
32
Роуз
1-3-5
1
26
24
2
22
24
9
Лоу
9
Мэтт
8
8
14
Баррингтон
3
3
14
Баррингтон
5
24
24
5
11
Сванторссон
21
21
11
Сванторссон
20
16
Эйнли
16
Эйнли
20
22
25
25
22
9
Мэтт
37
Адома
37
Адома
9
Мэтт
22
33
Холл
33
Холл
22
8
21
21
8
9
Лоу
39
39
9
Лоу
8
14
14
8
Остались в запасе
Гримсби Таун
Уолсолл
41
Sebastian Auton
ВР
25
Justin Obikwu
ЦП
Главный тренер
Шон Пирсон
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
41
Sebastian Auton
ВР
25
Justin Obikwu
ЦП
Остались в запасе
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Гримсби Таун - Уолсолл
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
6
12
Офсайды
1
2
Количество передач
466
280
Сейвы
0
4
Точность передач %
78
65
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
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