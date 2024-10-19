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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бромли - Транмер
Бромли - Транмер: обзор матча 19 октября 2024
Бромли
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Транмер
90+6'
L. Dennis
75'
O. Patrick
80'
H. Saunders
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бромли - Транмер
ГОЛ! 1:2!
L. Dennis
Пас отдал
I. Odutayo
90'
+6
80'
ГОЛ! 0:2!
H. Saunders
80'
Замена
H. Saunders
️️️️
O. Patrick
80'
Замена
К. Мерри
️️️️
С. Финли
Замена
К. Конгрив
️️️️
B. Thompson
77'
75'
ГОЛ! 0:1!
O. Patrick
Пас отдал
Б. Уокер
62'
Желтая карточка
Z. Bradshaw
57'
Замена
Z. Bradshaw
️️️️
L. Norris
56'
Замена
R. Hendry
️️️️
Д. Дэвисон
Замена
L. Dennis
️️️️
M. Cheek
55'
Замена
L. Amantchi
️️️️
O. Olomola
46'
Замена
L. Leigh
️️️️
A. Charles
46'
33'
Желтая карточка
L. Norris
28'
Желтая карточка
C. Jennings
24'
Желтая карточка
L. McGee
Желтая карточка
O. Olomola
19'
18'
Желтая карточка
С. Финли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бромли
1
G. Smith
ВР
16
C. Reynolds
(К)
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
4
Ashley Charles
ЦЗ
3
I. Odutayo
ЦП
18
Кори Уитли
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
9
M. Cheek
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
4
Брэд Уокер
ОП
8
Сэм Финли
ЦП
18
Connor Jennings
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Бромли
12
Sam Long
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
17
B. Webster
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Louis Dennis
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
Транмер
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
4-1-5
1
16
30
4
21
3
5
29
9
8
18
Уитли
1-2-1-5
5
Дэвис
22
Норман
4
Уокер
8
Финли
4
18
13
Дэвисон
22
11
8
20
Конгрив
20
Конгрив
8
9
11
11
9
4
8
8
4
29
11
11
29
18
22
22
18
8
Финли
16
Мерри
16
Мерри
8
Финли
13
Дэвисон
24
24
13
Дэвисон
11
32
32
11
Остались в запасе
Бромли
Транмер
12
Sam Long
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
17
B. Webster
ЦЗ
Главный тренер
Энди Вудман
9
Kristian Dennis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
17
B. Webster
ЦЗ
Остались в запасе
9
Kristian Dennis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Бромли - Транмер
1
5
Всего ударов по воротам
25
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
9
6
Нарушения
8
11
Офсайды
2
2
Количество передач
285
284
Сейвы
2
6
Точность передач %
72
64
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
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Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
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2020.01.26 19:19
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2020.01.26 18:53
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«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
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