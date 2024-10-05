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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Хэрроджейт
Суиндон Таун - Хэрроджейт: обзор матча 05 октября 2024
Суиндон Таун
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Хэрроджейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Хэрроджейт
90'
+3
Желтая карточка
J. Muldoon
Желтая карточка
R. Longelo
86'
Замена
R. Longelo
️️️️
Т. Собовале
78'
68'
Замена
С. Фоларин
️️️️
S. Duke-McKenna
Замена
S. McGurk
️️️️
D. Butterworth
64'
Замена
N. Ofoborh
️️️️
Г. Килкенни
64'
Замена
H. Minturn
️️️️
J. McGregor
64'
Замена
P. Glatzel
️️️️
К. Тшиманга
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
27
Джордж Кокс
ЛЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
12
Уилл Райт
(К)
ПЗ
33
Joel McGregor
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Хэрроджейт
1
James Belshaw
(К)
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
11
James Daly
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
10
Rosaire Longelo
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
Хэрроджейт
2
Z. Asare
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
33
Oli Robinson
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
4-3-4
27
Кокс
22
Собовале
3
12
Райт
33
30
18
Килкенни
12
14
20
Тшиманга
23
Дринан
3-1-2-4
1
2
О'Коннор
4
Мун
14
14
Фолдс
22
Дули
21
Тэйлор
8
10
18
11
33
31
31
33
22
Собовале
10
10
22
Собовале
18
Килкенни
10
10
18
Килкенни
20
Тшиманга
9
9
20
Тшиманга
14
11
11
14
10
12
Фоларин
12
Фоларин
10
Остались в запасе
Суиндон Таун
Хэрроджейт
1
Jack Bycroft
ВР
16
Джейк Кен
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
2
Z. Asare
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
33
Oli Robinson
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
1
Jack Bycroft
ВР
16
Джейк Кен
ЦП
Остались в запасе
2
Z. Asare
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
33
Oli Robinson
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Суиндон Таун - Хэрроджейт
1
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
12
Офсайды
0
2
Количество передач
485
271
Сейвы
1
1
Точность передач %
72
58
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
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