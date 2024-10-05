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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Гиллинхэм
Крю Александра - Гиллинхэм: обзор матча 05 октября 2024
Крю Александра
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Гиллинхэм
17'
Ш. Трейси
60'
Ш. Трейси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Гиллинхэм
Замена
Л. Биллингтон
️️️️
Ш. Трейси
90'
Замена
К. Агиус
️️️️
J. Tabiner
86'
Замена
O. Lunt
️️️️
K. Breckin
86'
Желтая карточка
M. Holicek
81'
78'
Замена
J. Gbode
️️️️
Р. Хаттон
67'
Замена
T. Dieng
️️️️
А. Литтл
67'
Замена
O. Hawkins
️️️️
G. Lapslie
67'
Замена
J. Wakeling
️️️️
Д. Нолан
Замена
M. Holicek
️️️️
M. Conway
61'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Трейси
Пас отдал
A. Thibaut
60'
46'
Замена
E. Coleman
️️️️
Р. МакКензи
Замена
A. Thibaut
️️️️
J. Lankester
46'
Желтая карточка
K. Breckin
33'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Трейси
Пас отдал
J. Lankester
17'
Желтая карточка
J. Lankester
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
4
James Connolly
ЦЗ
6
Z. Williams
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
25
M. Conway
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
7
Jack Lankester
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
17
Jayden Clarke
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
17
Matus Holicek
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
29
Adrien Thibaut
ЦФ
Гиллинхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
5
Timothee Dieng
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Маршал
4
6
5
Деметриу
4
2
Куни
11
25
26
10
Трейси
7
3-3-2-2
1
Моррис
14
МакКензи
3
5
Эмер
17
32
8
Литтл
33
Хаттон
7
Нолан
20
Невитт
22
10
Трейси
2
Биллингтон
2
Биллингтон
10
Трейси
25
17
17
25
26
19
19
26
11
20
Агиус
20
Агиус
11
7
29
29
7
14
МакКензи
6
6
14
МакКензи
33
Хаттон
27
27
33
Хаттон
8
Литтл
5
5
8
Литтл
7
Нолан
24
24
7
Нолан
32
12
12
32
Остались в запасе
Крю Александра
Гиллинхэм
1
Том Бут
ВР
6
Макс Сандерс
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
6
Макс Сандерс
ЦП
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Крю Александра - Гиллинхэм
3
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
11
Офсайды
3
2
Количество передач
231
505
Сейвы
1
4
Точность передач %
59
80
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
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1
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