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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Челтенхэм
Бэрроу - Челтенхэм: обзор матча 05 октября 2024
Бэрроу
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Челтенхэм
47'
E. Acquah
86'
A. Dallas
41'
Р. Боумен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Челтенхэм
Желтая карточка
W. Stanway
90'
+5
88'
Замена
Д. Миллер
️️️️
T. Pett
ГОЛ! 2:1!
A. Dallas
Пас отдал
Б. Джексон
86'
83'
Замена
L. Dulson
️️️️
Д. Колуилл
Замена
N. Eccleston
️️️️
R. Feely
77'
Желтая карточка
K. Kouyate
73'
Замена
D. Telford
️️️️
S. Foley
69'
Замена
A. Dallas
️️️️
E. Acquah
69'
66'
Желтая карточка
F. Willcox
63'
Замена
F. Willcox
️️️️
M. Norkett
ГОЛ! 1:1!
E. Acquah
Пас отдал
Э. Ньюби
47'
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Боумен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
22
Chris Popov
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
33
Emile Acquah
ЦФ
16
Dean Campbell
(К)
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Челтенхэм
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Ethon Archer
ЦП
6
Luke Young
(К)
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
4
Tom Pett
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
11
Manni Norkett
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Бэрроу
12
Neo Eccleston
ЦЗ
38
Charlie Weston
ЦП
17
Katia Kouyate
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Челтенхэм
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
33
Freddie Willcox
ЦП
35
Brandon Liggett
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
2-3-1-4
23
7
Джексон
8
16
42
22
11
Ньюби
33
28
14
16
3-3-5
6
Стаббс
5
3
7
6
27
Колуилл
4
12
Боумен
11
4
13
28
12
12
28
33
9
9
33
16
19
19
16
11
33
33
11
27
Колуилл
14
14
27
Колуилл
4
10
Миллер
10
Миллер
4
Остались в запасе
Бэрроу
Челтенхэм
38
Charlie Weston
ЦП
17
Katia Kouyate
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
35
Brandon Liggett
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
38
Charlie Weston
ЦП
17
Katia Kouyate
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
Остались в запасе
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
35
Brandon Liggett
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Бэрроу - Челтенхэм
2
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
1
Нарушения
13
12
Офсайды
3
1
Количество передач
473
270
Сейвы
4
2
Точность передач %
71
50
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
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1
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