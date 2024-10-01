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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Карлайл Юнайтед - Ноттс Каунти
Карлайл Юнайтед - Ноттс Каунти: обзор матча 01 октября 2024
Карлайл Юнайтед
01.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Ноттс Каунти
10'
А. Джатта
34'
С. Робертсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Ноттс Каунти
84'
Замена
C. Scott
️️️️
Д. Кроули
82'
Желтая карточка
Д. Бедо
69'
Замена
J. Brown
️️️️
А. Джатта
68'
Замена
Н. Царулла
️️️️
С. Робертсон
Замена
Ч. Уайк
️️️️
L. Armstrong
65'
Замена
H. Neal
️️️️
Д. Вела
64'
62'
Желтая карточка
Д. Эббот
Желтая карточка
Д. Вела
60'
34'
ГОЛ! 0:2!
С. Робертсон
Пас отдал
К. Гордон
16'
Желтая карточка
M. Platt
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Джатта
Пас отдал
А. Басс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
3
Cameron Harper
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
10
Доминик Сади
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Harrison Biggins
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
2
Archie Davies
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
33
Джордж Эббот
ОП
18
Matt Palmer
(К)
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
5
Matthew Platt
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
10
Чарли Уайк
ЦФ
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
3-3-4
21
Льюис
6
Лавелл
4
Томас
3
11
Джонс
16
Вела
10
Сади
10
2
59
22
2-2-2-1-3
1
Басс
28
4
Бедо
2
Гордон
33
Эббот
18
20
Робертсон
7
Кроули
8
20
Джатта
5
16
Вела
4
4
16
Вела
59
10
Уайк
10
Уайк
59
20
Робертсон
25
Царулла
25
Царулла
20
Робертсон
7
Кроули
20
20
7
Кроули
20
Джатта
20
20
20
Джатта
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Ноттс Каунти
13
Gabriel Breeze
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Ноттс Каунти
1
3
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
14
3
Нарушения
9
9
Офсайды
1
1
Количество передач
488
503
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Новости команд
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Карлайл Юнайтед
Ноттс Каунти
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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