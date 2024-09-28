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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Крю Александра
Ньюпорт Каунти - Крю Александра: обзор матча 28 сентября 2024
Ньюпорт Каунти
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Крю Александра
33'
C. Evans
74'
M. Baker
71'
A. Thibaut
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Крю Александра
Желтая карточка
M. Baker
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
K. Breckin
Замена
K. Hudlin
️️️️
К. Бейкер-Ричардсон
89'
Замена
N. Mawene
️️️️
C. Antwi
89'
82'
Замена
Л. Биллингтон
️️️️
M. Conway
Замена
M. Spellman
️️️️
Б. Камва
82'
ГОЛ! 2:1!
M. Baker
Пас отдал
Э. Дрисколл-Гленнон
74'
Замена
O. Greaves
️️️️
А. Уайлдиг
73'
71'
ГОЛ! 1:1!
A. Thibaut
Пас отдал
Р. Куни
62'
Замена
A. Thibaut
️️️️
К. Хеммингс
51'
Замена
K. Breckin
️️️️
J. Tabiner
Желтая карточка
Э. Дрисколл-Гленнон
45'
+6
38'
Желтая карточка
J. Lankester
ГОЛ! 1:0!
C. Evans
Пас отдал
C. Antwi
33'
Желтая карточка
C. Evans
22'
3'
Желтая карточка
J. Knight-Lebel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
17
Cameron Antwi
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
10
Бобби Камва
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
6
Z. Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
6
Макс Сандерс
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
25
M. Conway
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
7
Jack Lankester
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
29
Nelson Sanca
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
21
Michael Spellman
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
26
Kian Breckin
ЦП
21
Fin Roberts
ЦФ
29
Adrien Thibaut
ЦФ
2-1-2-5
44
3
Дрисколл-Гленнон
8
Моррис
17
24
Уайлдиг
2
19
Бейкер-Ричардсон
7
23
1
4-3-1-2
34
Маршал
2
Куни
5
Деметриу
6
4
6
Сандерс
11
25
10
Трейси
15
Хеммингс
7
17
7
7
17
24
Уайлдиг
10
10
24
Уайлдиг
10
Камва
21
21
10
Камва
19
Бейкер-Ричардсон
25
25
19
Бейкер-Ричардсон
25
2
Биллингтон
2
Биллингтон
25
11
26
26
11
15
Хеммингс
29
29
15
Хеммингс
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Крю Александра
16
Jacob Carney
ВР
29
Nelson Sanca
ЦЗ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
1
Том Бут
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
21
Fin Roberts
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
29
Nelson Sanca
ЦЗ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
21
Fin Roberts
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Крю Александра
3
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
12
Офсайды
1
3
Количество передач
336
421
Сейвы
2
0
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
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