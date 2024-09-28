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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Ноттс Каунти
Моркамб - Ноттс Каунти: обзор матча 28 сентября 2024
Моркамб
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ноттс Каунти
2'
L. Angol
79'
M. Platt
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Ноттс Каунти
Желтая карточка
A. Lewis
90'
+5
Вторая желтая
K. Harrack
90'
+1
79'
ГОЛ! 1:1!
M. Platt
Пас отдал
S. Austin
Желтая карточка
K. Harrack
78'
77'
Замена
J. Brown
️️️️
К. Грант
77'
Замена
С. Робертсон
️️️️
M. Palmer
Замена
M. Taylor
️️️️
B. Tollitt
73'
69'
Желтая карточка
L. Macari
Замена
P. Lewis
️️️️
R. Millen
61'
60'
Замена
L. Macari
️️️️
Р. Канди
Замена
J. Slew
️️️️
L. Angol
34'
Желтая карточка
B. Tollitt
24'
ГОЛ! 1:0!
L. Angol
Пас отдал
A. Lewis
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
12
Kayden Harrack
ЦП
28
Callum Jones
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
4
Jamie Stott
(К)
ЦФ
18
B. Tollitt
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
33
Джордж Эббот
ОП
18
Matt Palmer
(К)
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
5
M. Taylor
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Harvey Macadam
ЦП
11
Jordan Slew
ЦФ
9
Hallam Hope
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
20
Скотт Робертсон
ЦП
6
Джек Хинчи
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
3-4-3
31
Мур
33
Тутонда
22
2
12
3
9
28
9
18
4
2-1-2-1-4
1
Басс
5
Канди
4
Бедо
33
Эббот
18
11
Грант
7
Кроули
8
25
Царулла
17
МакГолдрик
5
18
5
5
18
9
11
11
9
22
17
17
22
5
Канди
28
28
5
Канди
18
20
Робертсон
20
Робертсон
18
11
Грант
20
20
11
Грант
Остались в запасе
Моркамб
Ноттс Каунти
1
Гарри Бургойн
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Harvey Macadam
ЦП
9
Hallam Hope
ЦФ
21
Sam Slocombe
ВР
15
Adam Chicksen
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Harvey Macadam
ЦП
9
Hallam Hope
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
15
Adam Chicksen
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Моркамб - Ноттс Каунти
3
1
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
19
7
Офсайды
0
4
Количество передач
257
454
Сейвы
3
6
Точность передач %
64
78
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
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Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
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2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
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2018.01.27 19:52
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