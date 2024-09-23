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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Флитвуд - Моркамб
Флитвуд - Моркамб: обзор матча 23 сентября 2024
Флитвуд
23.09.2024, понедельник, 22:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Моркамб
34'
R. Graydon
45+3'
R. Coughlan
74'
Я. Сонго'о
86'
H. Hope
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Моркамб
Желтая карточка
R. Graydon
90'
+6
89'
Желтая карточка
K. Harrack
86'
ГОЛ! 2:2!
H. Hope
Пас отдал
M. Dackers
Желтая карточка
М. Хант
84'
Желтая карточка
К. Джонстон
81'
79'
Замена
H. Hope
️️️️
R. Millen
74'
ГОЛ! 2:1!
Я. Сонго'о
Пас отдал
J. Slew
Замена
М. Хант
️️️️
Ф. Паттерсон
74'
Замена
Р. Брум
️️️️
М. Хелм
74'
Желтая карточка
Д. Болтон
71'
63'
Желтая карточка
B. Tollitt
Замена
К. Харрат
️️️️
R. Coughlan
58'
Замена
М. Виртю
️️️️
Д. Мэйор
58'
46'
Замена
K. Harrack
️️️️
L. Angol
46'
Замена
M. Dackers
️️️️
H. Macadam
46'
Замена
J. Slew
️️️️
Р. Уильямс
46'
Замена
Д. Тутонда
️️️️
C. Jones
Желтая карточка
E. Bonds
45'
+5
ГОЛ! 2:0!
R. Coughlan
Пас отдал
Ф. Паттерсон
45'
+3
Желтая карточка
М. Хелм
42'
40'
Желтая карточка
L. Angol
38'
Желтая карточка
Я. Сонго'о
ГОЛ! 1:0!
R. Graydon
Пас отдал
Д. Мэйор
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
6
Рис Беннет
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
10
Дэнни Мэйор
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
(К)
ОП
8
Harvey Macadam
ЦП
28
Callum Jones
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
9
Lee Angol
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
18
B. Tollitt
ЦФ
4
Jamie Stott
ЦФ
Флитвуд
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
32
Kayden Hughes
ЦЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
14
Райан Брум
ПП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
5
M. Taylor
ЦЗ
9
Marcus Dackers
ЦП
12
Kayden Harrack
ЦП
11
Jordan Slew
ЦФ
9
Hallam Hope
ЦФ
3-5-1-1
23
Харрингтон
4
Болтон
6
Беннет
2
Джонстон
44
16
10
Хелм
19
10
Мэйор
44
Паттерсон
19
2-1-3-4
31
Мур
46
Уильямс
22
24
Сонго'о
8
28
3
4
18
17
9
44
Паттерсон
21
Хант
21
Хант
44
Паттерсон
10
Мэйор
24
Виртю
24
Виртю
10
Мэйор
10
Хелм
14
Брум
14
Брум
10
Хелм
19
23
Харрат
23
Харрат
19
28
33
Тутонда
33
Тутонда
28
8
9
9
8
9
12
12
9
46
Уильямс
11
11
46
Уильямс
22
9
9
22
Остались в запасе
Флитвуд
Моркамб
32
Kayden Hughes
ЦЗ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Гарри Бургойн
ВР
5
M. Taylor
ЦЗ
Остались в запасе
32
Kayden Hughes
ЦЗ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
5
M. Taylor
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Флитвуд - Моркамб
6
4
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
12
Офсайды
0
1
Количество передач
346
302
Сейвы
2
9
Точность передач %
77
67
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Корлетт
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