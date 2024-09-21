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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Бромли
Гримсби Таун - Бромли: обзор матча 21 сентября 2024
Гримсби Таун
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Бромли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
30
C. Vernam
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Бромли
1
G. Smith
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
16
C. Reynolds
(К)
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
3
I. Odutayo
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
9
M. Cheek
ЦФ
18
Кори Уитли
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Гримсби Таун
1
Jordan Wright
ВР
24
Douglas Tharme
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
16
Каллум Эйнли
ЦП
22
Cameron Gardner
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Бромли
12
Sam Long
ВР
17
B. Webster
ЦЗ
4
Ashley Charles
ЦЗ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
10
Маркус Динанга
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
4-3-1-2
1
Иствуд
33
Хам
17
5
21
20
4
8
11
Сванторссон
32
Роуз
30
4-2-1-3
1
16
30
21
23
20
3
20
Конгрив
8
18
Уитли
9
Остались в запасе
Гримсби Таун
Бромли
1
Jordan Wright
ВР
24
Douglas Tharme
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
16
Каллум Эйнли
ЦП
14
Лука Баррингтон
ЛВ
22
Cameron Gardner
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
12
Sam Long
ВР
17
B. Webster
ЦЗ
4
Ashley Charles
ЦЗ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
10
Маркус Динанга
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
24
Douglas Tharme
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
16
Каллум Эйнли
ЦП
14
Лука Баррингтон
ЛВ
22
Cameron Gardner
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
17
B. Webster
ЦЗ
4
Ashley Charles
ЦЗ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
10
Маркус Динанга
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Энди Вудман
Статистика матча Гримсби Таун - Бромли
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
286
274
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
68
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
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