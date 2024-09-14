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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Брэдфорд Сити
Уолсолл - Брэдфорд Сити: обзор матча 14 сентября 2024
Уолсолл
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
19'
T. Allen (П)
88'
D. Johnson
38'
O. Sanderson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Брэдфорд Сити
ГОЛ! 2:1!
D. Johnson
Пас отдал
А. Адома
88'
86'
Желтая карточка
V. Oliver
84'
Замена
B. Pointon
️️️️
К. Одуор
83'
Замена
V. Oliver
️️️️
O. Sanderson
Замена
А. Адома
️️️️
C. Barrett
82'
Замена
D. Johnson
️️️️
Д. Мэтт
78'
Желтая карточка
H. Williams
75'
74'
Желтая карточка
J. Shepherd
68'
Желтая карточка
Э. Кук
Замена
R. Cleary
️️️️
Н. Лоу
67'
Замена
J. Earing
️️️️
C. Lakin
67'
56'
Желтая карточка
Д. Уокер
46'
Замена
А. Паттисон
️️️️
C. Kelly
38'
ГОЛ! 1:1!
O. Sanderson
Пас отдал
Д. Уокер
20'
Замена
J. Shepherd
️️️️
N. Byrne
ГОЛ с пенальти! 1:0!
T. Allen
19'
12'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
2
C. Barrett
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
18
O. Sanderson
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
Уолсолл
3
Evan Weir
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Брэдфорд Сити
5
Jack Shepherd
ЦЗ
27
Jay Benn
ЦЗ
23
Алекс Паттисон
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
1-3-5
1
26
24
2
22
9
Лоу
8
8
15
9
Мэтт
3-1-1-5
24
12
3
Диабате
29
Одуор
21
Смолвуд
7
Уокер
18
17
2
17
39
Кук
9
Лоу
19
19
9
Лоу
8
21
21
8
2
37
Адома
37
Адома
2
9
Мэтт
39
39
9
Мэтт
12
5
5
12
17
23
Паттисон
23
Паттисон
17
29
Одуор
23
23
29
Одуор
18
11
11
18
Остались в запасе
Уолсолл
Брэдфорд Сити
3
Evan Weir
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
27
Jay Benn
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Остались в запасе
3
Evan Weir
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
27
Jay Benn
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Уолсолл - Брэдфорд Сити
1
5
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
6
Нарушения
6
14
Офсайды
4
2
Количество передач
296
391
Сейвы
1
4
Точность передач %
64
69
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
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